برامج دعوية وثقافية للشباب والرجال والسيدات والأطفال بمساجد دمياط

تواصل مديرية أوقاف دمياط برئاسة الشيخ هانى السباعى ،دورها الدعوي والمجتمعي من خلال تنفيذ حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تنمية الوعي الديني والثقافي لكافة فئات المجتمع.

وتنفذ أوقاف دمياط جلسات الدوّار اليومية ضمن مبادرة تنمية الأسرة المصرية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بما يسهم في تعزيز الوعي الأسري وترسيخ القيم الأخلاقية والاجتماعية.

وتواصل المديرية تنفيذ الدروس الدعوية والمنهجية للأئمة ضمن مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»، إلى جانب تنظيم المقارئ التعليمية للجمهور في إطار مبادرة «صحح تلاوتك» بالمساجد الكبرى، بهدف الارتقاء بمستوى تلاوة القرآن الكريم ونشر الثقافة القرآنية الصحيحة.

وتشمل الفعاليات أيضًا درس المنبر الثابت لأئمة أوقاف دمياط، بالتعاون مع إدارة الوعظ بالأزهر الشريف، والذي يُعقد مساء يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بالإضافة إلى البرنامج التثقيفي للطفل الذي يُنظم بعموم مساجد المحافظة، لتعزيز القيم الدينية والوطنية لدى النشء.

وتشهد المساجد نشاطًا مميزًا للواعظات من خلال البرنامج التثقيفي للطفل ودروس النساء، فضلًا عن المشاركة الفعالة في الجامعات والمدارس ومراكز الشباب، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي وبناء الوعي المجتمعي.

وتستمر فعاليات الدراسة بمركز الثقافة الإسلامية بدمياط، في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر العلم الشرعي الوسطي، وبناء الإنسان المصري على أسس دينية وثقافية .