مصدر أمني ينفي شائعات الإخوان بشأن أوضاع الاحتجاز داخل أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بوجود انتهاكات وتردى أوضاع الاحتجاز داخل أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية.

مصدر أمني ينفي وجود احتجاز داخل أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية

وأكد المصدر على أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأنها تأتى فى إطار المحاولات المستمرة واليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات للنيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد بعد أن فقدت مصداقيتها، وهو ما يعييه الرأي العام.