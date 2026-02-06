القبض على متورط في قتل السفير الأمريكي بمدينة بنغازي الليبية 2012

أعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، اليوم الجمعة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ألقى القبض على "مشارك رئيسي" في هجوم بنغازي الإرهابي الذي وقع عام 2012 في مدينة بنغازي الليبية.

وقُتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز في هجوم 11 سبتمبر 2012، إلى جانب موظف وزارة الخارجية شون سميث، وعنصري القوات الخاصة البحرية جلين دوهرتي وتايرون وودز.

وقالت بوندي: "لم ننسَ هؤلاء الأبطال قط، ولن نتوقف عن السعي لتحقيق العدالة في هذه الجريمة التي ارتُكبت بحق أمتنا"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضافت بوندي، صباح الجمعة، أن المتهم وصل إلى الولايات المتحدة في وقت مبكر من صباح اليوم.

ووفقًا لبيانات الرحلات الجوية التي راجعتها شبكة CNN، هبطت طائرة كانت قد غادرت مصراتة الليبية يوم الخميس في مطار ماناساس الإقليمي بولاية فرجينيا في الساعة الثالثة من صباح الجمعة.

وأوضحت بوندي أن المتهم، زبير البكوش، سيواجه تهمًا تشمل القتل والشروع في القتل والإرهاب والحرق العمد.

وقالت المدعية العامة الأمريكية جانين بيرو إن باكوش وُجهت إليه التهمة قبل أحد عشر عامًا، لكن القضية ظلت سرية حتى إلقاء القبض عليه يوم الجمعة وسيتولى مكتبها قيادة الادعاء.