بعد 16 عاما في الملاعب.. اعتزال نجم تشيلسي السابق عن عمر يناهز 33 سنة

أعلن ماركو فان جينكل، لاعب وسط تشيلسي السابق، اعتزاله كرة القدم نهائياً عن عمر 33 عاماً.

وودع النجم الهولندي الملاعب برسالة مؤثرة قال فيها: "بعد 16 عاماً، أقول وداعاً لكرة القدم؛ لقد كانت رحلة مليئة بالنجاحات والإخفاقات، والدروس القيمة، والذكريات التي سأحملها معي إلى الأبد. شكراً لكل من ساندني في هذا الطريق، أنا فخور بما حققته ومستعد لبداية فصل جديد في حياتي".

وكان فان جينكل، الذي مثل أندية عريقة مثل آيندهوفن، وفيتيس أرنهيم، وميلان، وستوك سيتي، وبوافيستا، قد ظل دون نادٍ منذ رحيله عن الفريق البرتغالي الصيف الماضي بسبب الصعوبات المالية التي واجهها النادي.

وعطلت الإصابات المتكررة سيرته التي كانت تعد بالكثير من التألق، خاصة إصابات الركبة المستعصية التي لاحقته في مختلف محطات مشواره الاحترافي، مما منعه من الوصول إلى قمة مستواه.