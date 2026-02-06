قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
آية التيجي

لطالما ارتبطت طرقعة المفاصل في أذهان الكثيرين بالإصابة بخشونة المفاصل أو التهاب المفاصل مع التقدم في العمر، إلا أن خبراء يؤكدون أن هذه الفكرة غير دقيقة علميًا.

ولكنهم في المقابل يحذرون من أن بعض أنواع الأصوات التي تصدر من المفاصل قد تكون إشارة مبكرة لمشكلات صحية تستدعي الانتباه، وفقا لما نشر في صحيقة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب خبراء الروماتيزم، تصدر أصوات المفاصل عادة نتيجة أحد الأسباب التالية:

ـ انفجار فقاعات غازية داخل السائل الزلالي (Synovial Fluid)

ـ تحرك الأوتار أو الأربطة فوق العظام

ـ تباعد المفصل للحظة ثم عودته لوضعه الطبيعي
وعلى سبيل المثال، تحدث طقطقة أصابع اليد نتيجة تغير سريع في الضغط داخل كبسولة المفصل، ما يؤدي إلى تكوّن فقاعة غازية تصدر صوتًا مسموعًا عند انفجارها.

متى تكون طقطقة المفاصل غير مقلقة؟

ويقول الدكتور رود هيوز، استشاري أمراض الروماتيزم، إن «طقطقة المفاصل أو ما يُعرف طبيًا بـCrepitus أمر شائع جدًا، وغالبًا ما يكون غير ضار ولا يستدعي القلق».

وتكون الأصوات طبيعية لطرقعة المفاصل والأصابع في حال عدم وجود ألم، عدم وجود تورم، عدم تأثر الحركة أو المرونة.

علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

ويحذر الأطباء من أن طقطقة المفاصل قد تكون أحيانًا مؤشرًا على مشكلات صحية، خاصة إذا صاحبتها:
ـ ألم مستمر

ـ تورم أو تيبّس

ـ ضعف أو عدم ثبات المفصل

ـ تنميل أو صعوبة في الحركة

ـ إحساس بالاحتكاك أو “التحام” داخل المفصل

وقد تشير هذه الأعراض إلى:

ـ خشونة المفاصل المبكرة

ـ تمزق الغضروف الهلالي

ـ إصابات الأربطة

ـ مشكلات في مفصل الورك أو الكتف

ـ دور العضلات في طقطقة المفاصل

ويشير الخبراء إلى أن السبب لا يكون دائمًا داخل المفصل نفسه، بل قد يرجع إلى:

ـ ضعف العضلات المحيطة بالمفصل

ـ سوء التحكم العضلي

ـ خلل في التنسيق الحركي فعلى سبيل المثال:
ـ طقطقة الكتف قد تحدث بسبب ضعف تثبيت لوح الكتف

ـ طقطقة الورك قد تنتج عن خلل في العضلات العميقة، ما يؤدي إلى احتكاك الأوتار بالعظام بدل انزلاقها بسلاسة
الطقس ووضعية النوم وتأثيرهما على المفاصل

ويعاني كثيرون من زيادة طقطقة المفاصل في الطقس البارد أو الرطب، الصباح الباكر، ويرجع ذلك إلى انخفاض الضغط الجوي، قلة مرونة العضلات في البرد، زيادة لزوجة السائل الزلالي، وضعف تدفق الدم أثناء النوم. كما أن وضعية النوم أو الجلوس الخاطئة قد تسبب ضغطًا زائدًا على المفاصل.

هل فرقعة المفاصل تسبب الإدمان؟

ويحذر مختصون من أن تعمّد فرقعة المفاصل باستمرار قد يؤدي إلى:

ـ الإدمان على الإحساس المؤقت بالراحة

ـ الاعتماد النفسي على الصوت والشعور

ولكن رغم ذلك، لا توجد أدلة علمية تثبت أن فرقعة المفاصل تسبب التهاب المفاصل أو الخشونة.

تجربة علمية تنفي الخرافة

وأجرى الدكتور دونالد أنجر تجربة شخصية استمرت أكثر من 50 عامًا، حيث فرقع مفاصل يده اليسرى فقط دون اليمنى.

وعند فحص اليدين بالأشعة، لم تظهر أي فروق أو علامات خشونة، ما يدحض الاعتقاد الشائع بارتباط الطقطقة بالتهاب المفاصل.

كيف تقلل طقطقة المفاصل بشكل آمن؟

وينصح الخبراء لتقليل طقطة المفاصل بشكل آمن:

ـ ممارسة تمارين الإطالة الخفيفة

ـ تقوية العضلات المحيطة بالمفاصل

ـ تمارين التوازن والتنسيق الحركي

ـ ممارسة أنشطة منخفضة التأثير مثل السباحة واليوغا وركوب الدراجات

ـ الحفاظ على الحركة وتجنب الخمول

طقطقة المفاصل فرقعة المفاصل أسباب طقطقة المفاصل خشونة المفاصل التهاب المفاصل مفصل الركبة مفصل الكتف طقطقة الأصابع تمارين المفاصل

