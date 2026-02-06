صحة الشرقية تنفي التقصير في علاج مريضة: اتصلنا بالحالة وعرضنا نقلها إلى المستشفى

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من شكوى لإحدى المواطنات تجاه مستشفى أبو كبير المركزي، حيث اشتكت المريضة من عدم وجود أطباء بالمستشفى وعدم توقيع الكشف الطبي عليها ورفض حجزها بالقسم الداخلي بالمستشفى.

القصة الكاملة

واضاف أنه فور ورود الشكوى وجه بتشكيل لجنة عاجلة لفحص الشكوى، وتبين أنه حضرت المريضة إلى مستشفى أبو كبير المركزي أمس الخميس الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٦ لتوقيع الكشف الطبي عليها، وقامت بقطع تذكرة عيادة مسائية برقم ٢٥٥٣٧٦، وتم توقيع الكشف الطبي عليها بواسطة الدكتور محمد عبد الله السيد، والذي قام بتوجيه الحالة لعمل جلسات تنفس داخل المستشفى، وأفاد بأن الحالة مستقرة وتعاني من نزلة برد عادية مصحوبة بنزلة شعبية، ولا تستدعي الحجز بالقسم الداخلي، وتم تحويلها إلى عيادة الجلسات لعمل جلسات التنفس اللازمة لها.

واشار الي أنه تبين أن جميع ما سبق وارد ومثبت بالسجل التشخيصي للمريضة الموجود بالمستشفى، وأن ما تم تداوله بشأن عدم وجود طبيب لتوقيع الكشف الطبي عليها غير صحيح تماماً، كما قامت اللجنة بمراجعة كاميرات المراقبة بالمستشفى للتأكد من تواجد الفرق الطبية في التوقيت المشار إليه، وتبين بالفعل تواجد فريق النوبتجية وانتظام العمل، وتلقي المرضى للخدمة الطبية دون وجود أي شكاوى.

وأفادت اللجنة أن المريضة رفضت تلقي جلسة التنفس العلاجية، وقامت بالتصوير داخل المستشفى باستخدام هاتفها المحمول، وذلك بالمخالفة للتعليمات والقوانين المنظمة للعمل داخل المنشآت الصحية.

وأكد انه قام بالتواصل هاتفياً بشكل مباشر مع المريضة، للاستماع إلى شكواها بنفسه، وعرض عليها إرسال سيارة إسعاف مجهزة إلى منزلها لنقلها إلى مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق لإعادة تقييم حالتها الطبية وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لها، إلا أنها رفضت، وأفادت بأنها تتلقى العلاج بالمنزل حالياً ومستجيبة للعلاج.

وتؤكد مديرية الشئون الصحية بالشرقية بأنها لا تتوانى عن فحص أي شكوى بكل شفافية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما تؤكد أن قنوات التواصل الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين ومقترحاتهم متاحة على مدار الساعة، ومعلنة بجميع الصفحات الرسمية للمستشفيات والإدارات الصحية التابعة للمديرية، حرصاً على تقديم خدمة طبية متميزة لجميع المواطنين بمحافظة الشرقية.