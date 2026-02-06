العراق .. مصدر يوضح حقيقة انفجارات الحدود الشرقية

كشف مصدر مطلع في محافظة ديالى، الجمعة 6 فبراير 2026، عن طبيعة الانفجارات القوية التي سُمع دويها صباحاً في المناطق الحدودية أقصى شمال شرق العراق، وتحديدًا في قضاء خانقين ومحيط معبر المنذرية.

وذكر المصدر أن هذه الأصوات ناتجة عن تدريبات ومناورات عسكرية تجريها القوات الإيرانية داخل أراضيها، في مواقع تبعد ما بين 10 إلى 15 كيلومترًا عن الشريط الحدودي العراقي، مشيرًا إلى أن التدريبات تركز بشكل أساسي على تعزيز قدرات ملف الدفاع الجوي الإيراني، وقف ما نقلت وسائل إعلام عراقية.

كما نفى المصدر بشكل قاطع التكهنات التي ترددت حول وقوع انفجارات داخل الأراضي العراقية، مؤكدًا أن طبيعة المنطقة الجغرافية المنبسطة ساعدت على وصول صدى الانفجارات إلى مسافات بعيدة داخل العمق العراقي، لتشمل محيط خانقين والمناطق القريبة من المعبر الحدودي.