برلماني: منح تسهيلات لصناعة اليخوت يدعم الاقتصاد ويضع مصر على خريطة السياحة الترفيهية

ثمن النائب مجدي بيومي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إعلان الفريق مهندس كامل الوزير عن حزمة التسهيلات لدعم صناعة اليخوت ، مؤكدا أنها خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الترفيهية.

وأشار البيومي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إلى أن هذه التسهيلات تعكس رؤية واضحة للدولة لاستغلال المقومات الطبيعية الفريدة التي تمتلكها مصر، وفي مقدمتها السواحل الممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص.

وأكد عضو النواب، أن تبسيط الإجراءات وتوحيد جهات التعامل ودعم إنشاء المراسي السياحية الحديثة من شأنه زيادة أعداد اليخوت الوافدة ورفع العائد الاقتصادي، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصناعات المغذية المرتبطة بهذا النشاط.

جاء ذلك بعد أن أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن وزارة الصناعة بصدد تقديم تسهيلات غير مسبوقة لدعم صناعة اليخوت والقوارب في السوق المحلية.

وأوضح الوزير أن هذه التسهيلات تهدف بشكل مباشر إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في مجال السياحة الترفيهية وصناعة اليخوت، مما يساهم في زيادة العوائد الاقتصادية لهذا القطاع الواعد وتعزيز تنافسية الدولة على الخريطة الدولية.

و أكد الفريق كامل الوزير أن انطلاق هذا الحدث يعكس الطفرة الكبيرة في الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن الدولة تتبنى خطة طموحة للاستثمار في المقومات الطبيعية والشواطئ الفريدة، مع التركيز على استغلال 47 جزيرة مصرية سياحية لتحويلها إلى نقاط جذب عالمية لهواة الإبحار واليخوت.

جاء ذلك خلال تفقده فعاليات النسخة الثامنة من معرض مصر الدولي لليخوت والقوارب بمدينة نصر .