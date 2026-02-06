مواعيد قافلة الأزهر التعليمية الكبرى لطلاب الشهادة الثانوية بـ مطروح

تنطلق غدا السبت فعاليات "قافلة الأزهر التعليمية" الكبرى لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية بفرعيها (العام والأزهري) بمدينتي مرسى مطروح وسيوة، وذلك بمشاركة نخبة من مستشاري المواد الدراسية بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرةبالتعاون والتنسيق المشترك مع مديرية التربية والتعليم بمطروح .

وواضح الشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة أن هذه القافلة تأتي تفعيلاً للتعاون المثمر بين كافة الجهات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة لتقديم الدعم الأكاديمي المجاني للطلاب وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، واضاف أن منطقة مطروح الأزهرية أتمت استعداداتها لاستقبال الطلاب، مشيرا ​​انه من المقرر ان تبدأ المحاضرات بمشيئة الله غدا السبت الموافق 7 فبراير 2026م، في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

​

واشار الى أن أماكن انعقاد المحاضرات بمدينة مرسى مطروح:

​للطالبات: قاعة مكتبة مصر العامة بمطروح.

​للطلاب (البنين): قاعة مجلس عمد ومشايخ مطروح.

​بمدينة سيوة:

​للطالبات: قاعة مكتبة مصر العامة بسيوة.

​للطلاب (البنين): قاعة مديرية التضامن الاجتماعي بسيوة.

