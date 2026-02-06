قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عليه 16 قضية| القبض على عاطل انتحل صفة ضابط واستولى على أموال المواطنين
تستهدف النفط والغاز.. الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة ضد روسيا
بعد وفاة طفل.. نائب يطالب بتشديد الرقابة على عيادات الأسنان
دجل وشعوذة.. ضبط المتهمين بالنصب على مواطنين في أسوان
سقوط نصاب ينتحل صفة ضابط شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين
مسلسلات رمضان 2026.. طرح البوستر الجماعي لأبطال مسلسل أولاد الراعي
دعاء المغرب 19 شعبان.. كلمات تخفف عنك جبلا من الهموم
جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا
مفاوضات مسقط.. وزير خارجية إيران: الأجواء إيجابية وتوجد أزمة ثقة مع الأمريكيين
خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل
الاتحاد المغربي يكشف حقيقة استقالة الركراكي من تدريب المنتخب
إصابة 5 أشخاص في انهيار حائط سور داخلي بدير في ملوي المنيا
اقتصاد

الذهب يسجل هبوطا جديدا في أول تعاملات مساء اليوم 6-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استمر تراجع سعر الذهب مقدارًا جديدًا مع مستهل تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 6-2-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يتراجع مجددًأ 

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 30 جنيها جديدة من قيمته مقارنة بما كان عليه مساء أمس.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

تذبذب مستمر

وتعرض سعر جرام الذهب لحالة من التراجع على مدار الأسابيع الماضية مسجلا بذلك تهاوي بأكثر من 1200 جنيه في أسبوعين علي الأقل.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو  6520 جنيه.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

عيار 24 

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7451 جنيه للبيع و 7508 جنيه للشراء.

عيار 21 

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6520 جنيه للبيع و 6570 جنيه للشراء.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

عيار 18 

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5588 جنيه للبيع و 5631 جنيه للشراء.

عيار 14

وسعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4346 جنيه للبيع و 4380 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 52.16 ألف جنيه للبيع و 52.56ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4815 دولار للبيع و 4816 دولار للشراء.

تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
الفاعليات
مسلسل اتنين غيرنا
روج أسود
