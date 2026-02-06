الذهب يسجل هبوطا جديدا في أول تعاملات مساء اليوم 6-2-2026

استمر تراجع سعر الذهب مقدارًا جديدًا مع مستهل تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 6-2-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يتراجع مجددًأ

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 30 جنيها جديدة من قيمته مقارنة بما كان عليه مساء أمس.

تذبذب مستمر

وتعرض سعر جرام الذهب لحالة من التراجع على مدار الأسابيع الماضية مسجلا بذلك تهاوي بأكثر من 1200 جنيه في أسبوعين علي الأقل.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 6520 جنيه.

عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7451 جنيه للبيع و 7508 جنيه للشراء.

عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6520 جنيه للبيع و 6570 جنيه للشراء.

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5588 جنيه للبيع و 5631 جنيه للشراء.

عيار 14

وسعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4346 جنيه للبيع و 4380 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 52.16 ألف جنيه للبيع و 52.56ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4815 دولار للبيع و 4816 دولار للشراء.