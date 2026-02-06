قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق مصري بعد استعادة تمثال ‌عمره 3500 عام من هولندا
مواعيد قافلة الأزهر التعليمية الكبرى لطلاب الشهادة الثانوية بـ مطروح
قرعة نصف نهائي كأس الملك.. موعد مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد
بعد إنتهاء الإيقاف| موعد مشاركة إمام عاشور فى تدريبات الأهلي الجماعية
افتتاح مسجد عادل بن رباح بالناصرية شرق الجبل في أسوان.. صور
مئات الليبيين يشاركون في تشييع جثمان سيف القذافي إلى مثواه الأخير | شاهد
تقارير إعلامية: الركراكي يستقيل من تدريب منتخب المغرب
زاهي حواس: فيلم الرجل ذو القبعة يدعم السياحة المصرية
قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد
مصادر: العثور على 19 رصاصة بجثة سيف الإسلام القذافي
مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026
شكوتُ لـ هند صبري.. ميمي جمال: زعلانة من عدم وجودي على أفيش مناعة وأنتظر تعديله| خاص
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 في السعودية

أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية
محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 06-02-2026 في السعودية، وفقًا لمتوسطات الأسعار بالريال السعودي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 516.00 ريال، بينما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 4128.50 ريال، مع استمرار ثبات التعاملات اليومية بين محلات الصاغة.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في السعودية (بالريال السعودي):

عيار 24: 589.75 ريال

عيار 22: 540.75 ريال

سعر الذهب عيار 21

عيار 21: 516.00 ريال

عيار 18: 442.25 ريال

عيار 14: 344.00 ريال

عيار 12: 295.00 ريال

الأونصة: 18344.50 ريال

الجنيه الذهب: 4128.50 ريال

الأونصة بالدولار: 4891.89 دولار

أسعار أعيرة الذهب اليوم

الذهب في السعودية
الذهب في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 589.75 ريالًا في السوق السعودي، محافظًا على ثباته في التعاملات اليومية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 540.75 ريالًا، وهو من الأعيرة الشائعة في صناعة الحلي والمجوهرات.

أما عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين والمستهلكين، فقد وصل سعره إلى 516.00 ريالًا للجرام، ليظل الخيار الأول في السوق المحلية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 442.25 ريالًا، فيما بلغ عيار 14 نحو 344.00 ريالًا، بينما وصل سعر عيار 12 إلى 295.00 ريالًا للجرام.

وعلى مستوى الذهب الخام، بلغت الأونصة 18344.50 ريالًا، بينما سجل الجنيه الذهب 4128.50 ريالًا، في حين وصل سعر الأونصة عالميًا بالدولار إلى 4891.89 دولار.

