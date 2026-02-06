إيبارشية بنها وقويسنا تنظم يوما روحيا ثقافيا للشباب بعنوان اِعرف شارك

نظمت إيبارشية بنها وقويسنا يوما روحيا ثقافيا للشباب والشابات من أبناء الإيبارشية تحت عنوان "اِعرف شارك" في كنيسة السيدة العذراء الأثرية بالمعادي، وذلك بحضور صاحبي النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي والأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا.

صلاة القداس الإلهي

بجانب صلاة القداس الإلهي، تضمن برنامج اليوم محاضرة بعنوان "تراث مصر" ألقتها الدكتورة ماريان عادل مديرة المكتبة العلمية بهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.

كما شمل برنامج اللقاء زيارة المتحف المصري الكبير، حيث استقبل الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري نيافة الأنبا مكسيموس، وتبادل كلاهما الهدايا التذكارية.