وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق
هيئة النقل: غرفة عمليات خلال رمضان لتلقي شكاوى المواطنين
300 شخص.. دمشق وبيروت توقعان إتفاقا لنقل السجناء السوريين إلى بلدهم
نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد
موعد صلاة الجمعة اليوم 6 فبراير 2026.. ومواقيت كل الصلوات
الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد
قائد القيادة المركزية الأمريكية سينضم للمحادثات بين واشنطن وإيران
240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026
سفير مصر في بيروت: نرفض أي اعتداءات إسرائيلية على لبنان
وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026.. قدم الآن
محافظ أسيوط يطلق مبادرات لبناء الإنسان.. ويؤكد: جاهزون لاستقبال رمضان
القبض على شخصين بتهمة التجسس لصالح الموساد بتركيا
سامسونج تطلق Galaxy A07 5G ببطارية كبيرة وسعر منافس

Galaxy A07 5G
Galaxy A07 5G
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج، رسميا عن إطلاق هاتفها الجديد Galaxy A07 5G، والذي يستهدف الفئة الاقتصادية، مع تقديمه دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، وشاشة سلسة، وبطارية كبيرة، بالإضافة إلى دعم برمجي طويل الأمد، وكل ذلك بسعر منافس.

مواصفات سامسونج Galaxy A07 5G

يتميز هاتف Galaxy A07 5G بشاشة من نوع LCD بقياس 6.7 بوصة بدقة HD+، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 800 شمعة، ما يوفر تجربة مشاهدة سلسة ومريحة.


ويعمل هاتف Galaxy A07 5G بمعالج ميدياتك Dimensity 6300، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، ما يجعله مناسبا للاستخدام اليومي وتشغيل الألعاب الخفيفة.

وزودت سامسونج هاتف Galaxy A07 5G بنظام Android 16 مباشرة من العلبة، مع واجهة One UI 8، وتعد الشركة بتوفير 6 تحديثات رئيسية للنظام إلى جانب 6 سنوات من التحديثات الأمنية، وهي ميزة نادرة في هذه الفئة السعرية.

فيما يتعلق بالتصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر عمق 2 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف Galaxy A07 5G، على بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 25 وات.

هاتف Galaxy A07 5G

ومن أبرز المزايا الأخرى التي يقدمها هاتف Galaxy A07 5G، نظام Samsung Knox Vault لحماية البيانات، دعم مقاومة الماء والغبار بمعيار IP54، ودعم بطاقات microSD لتوسيع التخزين حتى 2 تيرابايت.

يتوفر هاتف Galaxy A07 5G للبيع في الهند بثلاثة ألوان: الأسود، الأخضر الفاتح، والبنفسجي الفاتح، ويبدأ سعر النسخة بسعة 4 + 128 جيجابايت من 15999 روبية هندية، بينما يبلغ سعر نسخة 6 + 128 جيجابايت حوالي 17999 روبية.

