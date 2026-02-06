سامسونج تطلق Galaxy A07 5G ببطارية كبيرة وسعر منافس

أعلنت شركة سامسونج، رسميا عن إطلاق هاتفها الجديد Galaxy A07 5G، والذي يستهدف الفئة الاقتصادية، مع تقديمه دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، وشاشة سلسة، وبطارية كبيرة، بالإضافة إلى دعم برمجي طويل الأمد، وكل ذلك بسعر منافس.

مواصفات سامسونج Galaxy A07 5G

يتميز هاتف Galaxy A07 5G بشاشة من نوع LCD بقياس 6.7 بوصة بدقة HD+، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 800 شمعة، ما يوفر تجربة مشاهدة سلسة ومريحة.



ويعمل هاتف Galaxy A07 5G بمعالج ميدياتك Dimensity 6300، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، ما يجعله مناسبا للاستخدام اليومي وتشغيل الألعاب الخفيفة.

وزودت سامسونج هاتف Galaxy A07 5G بنظام Android 16 مباشرة من العلبة، مع واجهة One UI 8، وتعد الشركة بتوفير 6 تحديثات رئيسية للنظام إلى جانب 6 سنوات من التحديثات الأمنية، وهي ميزة نادرة في هذه الفئة السعرية.

فيما يتعلق بالتصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر عمق 2 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف Galaxy A07 5G، على بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 25 وات.

هاتف Galaxy A07 5G

ومن أبرز المزايا الأخرى التي يقدمها هاتف Galaxy A07 5G، نظام Samsung Knox Vault لحماية البيانات، دعم مقاومة الماء والغبار بمعيار IP54، ودعم بطاقات microSD لتوسيع التخزين حتى 2 تيرابايت.

يتوفر هاتف Galaxy A07 5G للبيع في الهند بثلاثة ألوان: الأسود، الأخضر الفاتح، والبنفسجي الفاتح، ويبدأ سعر النسخة بسعة 4 + 128 جيجابايت من 15999 روبية هندية، بينما يبلغ سعر نسخة 6 + 128 جيجابايت حوالي 17999 روبية.