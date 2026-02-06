دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

تستعد الدراما الرمضانية لموسم 2026 لاستقبال واحد من أكثر الأعمال المنتظرة، وهو المسلسل الجديد «اتنين غيرنا» الذي يجمع للمرة الأولى الثنائي الفني القوي دينا الشربيني وآسر ياسين في تجربة درامية رومانسية اجتماعية مختلفة، من إنتاج شركة ميديا هب وعرض على منصات الوسائط والتلفزيون خلال شهر رمضان المقبل.

وقد طرحت الشركة المنتجة، بالتعاون مع منصة Watch It وقنوات United Media Services، البوستر الرسمي للمسلسل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليحمل توقّعات بإبداع فني جديد يجمع بين الإثارة والإنسانية.



المسلسل المؤلف من 15 حلقة يقدّم إطارًا دراميًا اجتماعيًا رومانسيًا، حيث تدور الأحداث حول علاقة غير متوقعة تربط بين شخصين من عالمين مختلفين، تتشابك قصتهما بين الحاضر والماضي، ما يخلق طبقات من التوتر النفسي والعاطفي داخل الأحداث.



