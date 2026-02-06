وزيرة خارجية سلوفينيا: نشجع السلام في قطاع غزة وبالشرق الأوسط

قالت وزيرة خارجية سلوفينيا، إن سلوفينيا رحبت بخطة السلام ووقف إطلاق النار في غزة، كما أننا نشجع السلام في قطاع غزة وفي الشرق الأوسط.

واضافت خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع نظرائه في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، أننا نسعى إلى حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفي سياق متصل..أعرب وزير الخارجية عن تقديره للمواقف المشرفة التي تتبناها سلوفينيا دعما للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وأكد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وأكد أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وضمان التواصل الجغرافي والديموغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية.