قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد

فجر الإعلامي عمرو الدرديري مفاجاة سارة لجماهير الزمالك بشأن اقتراب تعين أسطوره الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا رئيسا للإتحاد الافريقي .

و كتب الدرديري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:رئيس الإتحاد الافريقي قريباً .

وكان شيكابالا قد أعلن اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم الماضي، مؤكدًا عدم استكمال تعاقده مع القلعة البيضاء، والذي كان من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.



و في سياق اخر كان قد علق محمود كهربا لاعب الأهلي السابق على ما تردد بشأن وجود خلاف بينه وبين محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك.

وقال محمود كهربا فى تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق "مفيش خلاف بيني وبين شيكابالا ولا أي حاجة ولو قابلته في أي مكان هسلم عليه وكمان إحنا اخوات وجيران وساكن جنبي".