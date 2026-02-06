قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تستهدف النفط والغاز.. الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة ضد روسيا
بعد وفاة طفل.. نائب يطالب بتشديد الرقابة على عيادات الأسنان
دجل وشعوذة.. ضبط المتهمين بالنصب على مواطنين في أسوان
سقوط نصاب ينتحل صفة ضابط شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين
مسلسلات رمضان 2026.. طرح البوستر الجماعي لأبطال مسلسل أولاد الراعي
دعاء المغرب 19 شعبان.. كلمات تخفف عنك جبلا من الهموم
جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا
مفاوضات مسقط.. وزير خارجية إيران: الأجواء إيجابية وتوجد أزمة ثقة مع الأمريكيين
خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل
الاتحاد المغربي يكشف حقيقة استقالة الركراكي من تدريب المنتخب
إصابة 5 أشخاص في انهيار حائط سور داخلي بدير في ملوي المنيا
أخبار التكنولوجيا |ميتا تطلق تطبيقا جديدا لفيديوهات الذكاء الاصطناعي.. 8 تغييرات بهواتف سامسونج Galaxy S26
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

صدام الكبار يفرض نفسه.. برشلونة وأتلتيكو وجها لوجه في طريق النهائي

برشلونة وأتلتيكو
برشلونة وأتلتيكو
منتصر الرفاعي

أجريت اليوم الجمعة مراسم قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، داخل مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بمدينة لاس روزاس الرياضية في العاصمة مدريد، وسط ترقب كبير من الأندية والجماهير لمعرفة هوية المتأهلين إلى النهائي.

برشلونة يصطدم بأتلتيكو مدريد في قمة نارية

أسفرت القرعة عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع برشلونة، حامل لقب النسخة الماضية، مع أتلتيكو مدريد في صدام يُعد الأبرز في هذا الدور نظرا لتاريخ الفريقين الكبير وقيمتهما الفنية داخل البطولة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب على ملعب "ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد، خلال أيام 10 أو 11 أو 12 فبراير، على أن تُلعب مواجهة الإياب على ملعب "كامب نو" أيام 3 أو 4 أو 5 مارس المقبل.

ديربي باسكي مشتعل بين بيلباو وريال سوسيداد

وفي المواجهة الأخرى من نصف النهائي، يلتقي أتلتيك بيلباو مع ريال سوسيداد، في مواجهة باسكية مرتقبة لا تقل إثارة، حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب بيلباو، بينما يستضيف ملعب «ريالي أرينا» لقاء الإياب.

ربع النهائي.. مباريات قوية وحسم مثير

شهد الدور ربع النهائي منافسة قوية ومباريات حافلة بالإثارة، حيث نجح برشلونة في تخطي ألباسيتي بنتيجة 2-1، فيما حقق أتلتيك بيلباو فوزًا ثمينًا على فالنسيا بالنتيجة ذاتها داخل ملعب «ميستايا».

كما تجاوز ريال سوسيداد عقبة ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-2، بينما قدم أتلتيكو مدريد عرضًا هجوميًا قويًا بعد فوزه الكاسح على ريال بيتيس بخمسة أهداف دون مقابل.

جاهزية عالية وطموحات نحو النهائي

وأكد أتلتيك بيلباو تفوقه خارج أرضه ليحجز بطاقة التأهل من ملعب فالنسيا، في حين أظهر ريال سوسيداد شخصية قوية وقدرة على الحسم في مواجهة صعبة أمام ألافيس، لتتجه الأنظار الآن نحو مواجهات نصف النهائي التي تعد بمنافسة شرسة حتى اللحظة الأخيرة.

خروج ريال مدريد مبكرا

وحمل كأس ملك إسبانيا هذا الموسم مفاجأة كبرى، بخروج ريال مدريد مبكراً على يد ألباسيتي، والتي كانت أولى مهمات المدرب الجديد المؤقت ألفارو أربيلوا حيث تعرض الفريق للهزيمة بثلاثية لهدفين ضمن منافسات دور ال16.

بطولة كأس ملك إسبانيا كأس ملك إسبانيا برشلونة وأتلتيكو برشلونة أتلتيكو مدريد ريال مدريد

