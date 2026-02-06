قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تنظم احتفالية لأسر النزلاء والمفرج عنهم
عليه 16 قضية| القبض على عاطل انتحل صفة ضابط واستولى على أموال المواطنين
تستهدف النفط والغاز.. الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة ضد روسيا
بعد وفاة طفل.. نائب يطالب بتشديد الرقابة على عيادات الأسنان
دجل وشعوذة.. ضبط المتهمين بالنصب على مواطنين في أسوان
سقوط نصاب ينتحل صفة ضابط شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين
مسلسلات رمضان 2026.. طرح البوستر الجماعي لأبطال مسلسل أولاد الراعي
دعاء المغرب 19 شعبان.. كلمات تخفف عنك جبلا من الهموم
جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا
مفاوضات مسقط.. وزير خارجية إيران: الأجواء إيجابية وتوجد أزمة ثقة مع الأمريكيين
خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل
الاتحاد المغربي يكشف حقيقة استقالة الركراكي من تدريب المنتخب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

عيب خطير يتسبب في سحب سيارات لامبورجيني ريفولتو من الأسواق لرابع مرة

عزة عاطف

أثبتت شركة "لامبورجيني" أن السيارات الأكثر حصرية وتميزًا ليست بمنأى عن الثغرات التقنية، خاصة عند تقديم طرازات تعتمد على هندسة جديدة كليا. 

وسجلت السيارة الخارقة “ريفولتو”، التي حلت بديلة لطراز "أفينتادور" الشهير، الاستدعاء الرابع لها في مدة زمنية وجيزة منذ إطلاقها، وتعد هذه السيارة أول طراز هجين من العلامة الإيطالية يجمع بين محرك V12 الأسطوري وثلاثة محركات كهربائية، مما جعل نظامها البرمجي والميكانيكي أكثر تعقيدًا. 

سلسلة من الثغرات.. من الأبواب إلى الكاميرا

بحلول منتصف عام 2025، كانت "ريفولتو" قد خضعت بالفعل لثلاث حملات استدعاء سابقة، شملت إحداها خللاً في آلية عمل “الأبواب المقصية” التي تعد العلامة الفارقة للشركة. 

أما الاستدعاء الرابع والأخير لعام 2026، فقد ركز على مشكلة في "كاميرا الرؤية الخلفية"؛ حيث تبين وجود عطل برمجى قد يمنع الصورة من الظهور على الشاشة عند الرجوع للخلف، وهو ما يخالف معايير السلامة الفيدرالية ويشكل خطورة عند مناورة سيارة بهذا الحجم والقوة في الأماكن الضيقة. 

تحديات الإنتاج المبكر لعام 2026

يرى محللو قطاع السيارات أن هذه الاستدعاءات المتكررة تعكس "آلام المخاض" التقنية التي تواجهها الشركات عند الانتقال إلى أنظمة الدفع الهجين المعقدة. 

وبالرغم من أن المشكلة برمجية ويمكن حلها عبر تحديث الأنظمة لدى الوكلاء المعتمدين، إلا أنها تضع ضغوطًا على سمعة الاعتمادية للعلامة الإيطالية في فئة السيارات التي يتجاوز سعرها 600,000 دولار. 

وتعمل لامبورجيني حاليًّا على فحص كافة الوحدات المنتجة لضمان معالجة العيوب البرمجية. 

استدعاء لامبورجيني ريفولتو 2026 مواصفات Lamborghini Revuelto عيوب كاميرا لامبورجيني مشاكل السيارات الخارقة التقنية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

أسعار السجائر

قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام| غسل الجمعة.. اعرف حكمة ووقته وكيفيته.. هل يجب استئذان الزوج قبل صيام قضاء أيام رمضان؟.. الأزهر يجيب.. كيف تتطهر النفوس وتزكو القلوب؟.. خطيب المسجد الحرام يوصي بـ5 أمور

اداء صلاة الجمعة

محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النصر

الطبيب المعتدي عليه

الطبيب المعتدى عليه في المنوفية: اتبهدلت و اتكسرت مناخيري وداخل عمليات بكرة

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

