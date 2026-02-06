قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟

يبحث الكثيرون عن أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» ، في الوقت الذي بدأت فيه السجائر المستوردة ومنتجات التبغ المُسخن في التحرك صعودًا، عقب إعلان شركة فيليب موريس مصر تطبيق قائمة أسعار جديدة دخلت حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 2 فبراير 2026.



أسعار السجائر اليوم

حافظت أسعار السجائر المحلية، وعلى رأسها منتجات الشرقية للدخان، على مستوياتها السابقة دون أي تغيير، لتظل عند السعر الرسمي المعتمد داخل الأسواق، وجاءت أسعار أبرز الأصناف على النحو التالي:

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز 44 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين 44 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس 44 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر بوسطن بلومنت 44 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر مونديال أحمر وأصفر وسيلفر 44 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر مونديال سويتش منتول وبلو بيري 44 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول 44 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر 44 جنيهًا

- سجل سعر علبة سجائر ماتوسيان سوبر 44 جنيهًا



كم سعر السجائر في مصر حاليًا؟

لا يزال سوق السجائر في مصر خاضعًا لتأثير التعديلات التشريعية التي أقرها مجلس النواب خلال عام 2025، والتي نصت على السماح بزيادة أسعار السجائر بنسبة تصل إلى 12% سنويًا ولمدة ثلاث سنوات متتالية، مع إعادة هيكلة الشرائح الضريبية ورفع الحدين الأدنى والأقصى للأسعار.

ومن المتوقع أن تنعكس هذه التعديلات تدريجيًا على أسعار السجائر خلال الفترات المقبلة، خاصة مع أي تحركات جديدة في تكاليف الإنتاج أو أسعار المواد الخام.

زيادة أسعار السجائر المستوردة

في المقابل، أعلنت شركة فيليب موريس مصر رسميًا تطبيق قائمة أسعار جديدة على منتجاتها من السجائر المستوردة ومنتجات التبغ المُسخن، اعتبارًا من 2 فبراير 2026، في خطوة أرجعتها الشركة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والاستيراد والنقل.

وشملت الزيادات عددًا من العلامات التجارية الأكثر تداولًا داخل السوق، وهو ما دفع الكثير من المستهلكين للبحث عن الأسعار الجديدة فور دخول القرار حيز التنفيذ.

أسعار السجائر المستوردة بعد الزيادة

وفقًا للقائمة السعرية الجديدة المعتمدة من شركة فيليب موريس، جاءت أسعار السجائر المستوردة على النحو التالي:



- السعر الرسمي لعبوة سجائر إل آند إم L&M بجميع أنواعها، بما في ذلك LM أحمر، 82 جنيهًا

- السعر الرسمي لعبوة سجائر ميريت Merit بجميع أنواعها 111 جنيهًا

- السعر الرسمي لعبوة سجائر مارلبورو Marlboro بجميع أنواعها 102 جنيهًا

- السعر الرسمي لعبوة سجائر مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted 79 جنيهًا

وبذلك ارتفعت أسعار السجائر المستوردة بشكل ملحوظ مقارنة بالسجائر المحلية، ما يعكس الفارق الكبير الناتج عن تكاليف الاستيراد والضرائب.

سجائر LM أحمر بكام في مصر؟

بحسب القائمة الرسمية الجديدة، بلغ سعر عبوة سجائر LM أحمر في مصر 82 جنيهًا، مع التأكيد على أن هذا هو السعر الرسمي الملزم للتجار، وأن أي بيع بسعر أعلى يُعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.

أسعار منتجات التبغ المُسخن

لم تقتصر الزيادات على السجائر التقليدية فقط، بل شملت أيضًا منتجات التبغ المُسخن، والتي تشهد إقبالًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، وجاءت أسعارها كالتالي:

السعر الرسمي لعبوة TEREA بجميع أنواعها 82 جنيهًا

السعر الرسمي لعبوة TEREA Capsules 87 جنيهًا

السعر الرسمي لعبوة HEETS بجميع أنواعها 69 جنيهًا



ما هي أغلى أنواع السجائر في مصر؟

وفقًا للأسعار المعلنة، تُعد سجائر ميريت الأغلى سعرًا داخل السوق حاليًا، حيث سجلت العبوة 111 جنيهًا، تليها سجائر مارلبورو بسعر 102 جنيهًا، بينما تظل السجائر المحلية هي الأرخص بسعر موحد يبلغ 44 جنيهًا للعلبة.

التزام بالأسعار الرسمية

وأكدت شركة فيليب موريس مصر التزامها الكامل بالشفافية، مشيرة إلى أن الأسعار الرسمية متاحة للمستهلكين عبر رمز QR Code المطبوع على العبوات منذ عام 2022، بما يسمح بالتحقق الفوري من السعر المعتمد، مع التشديد على التجار والموزعين بضرورة الالتزام الكامل بالقوائم السعرية وعدم فرض أي زيادات غير قانونية.