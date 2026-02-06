عراقجي قبيل المفاوضات مع واشنطن: إيران تدخل معترك الدبلوماسية بوعي كامل

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تعليقا على المفاوضات التي بدأت صباح اليوم بينه وبين ممثلين أمريكيين في سلطنة عُمان، إن إيران تدخل معترك الدبلوماسية بوعي كامل، متذكرةً أحداث العام الماضي.

وأضاف عراقجي في منشور على شبكة إكس: "يجب الوفاء بالالتزامات".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة فرانس برس بوصول وزير الخارجية الإيراني إلى سلطنة عُمان، لبحث ملفات ذات اهتمام مشترك في إطار محادثات مع الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته مصادر مطلع.

كشف البيت الأبيض، اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لمعرفة مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المسار الدبلوماسي سيكون محور المحادثات المرتقبة بين الجانبين.



وأوضح البيت الأبيض، أن الدبلوماسية ستتصدر أجندة المحادثات المقررة، الجمعة، مع طهران، في وقت أكد فيه مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن ممثلين عن الولايات المتحدة سيجرون مباحثات مع نظرائهم الإيرانيين في سلطنة عمان.

وأشار المسؤول إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب، سيشاركان في المحادثات، التي سبق أن أعلنت عنها طهران، دون الكشف حتى الآن عن جدول أعمالها بشكل تفصيلي.