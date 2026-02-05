الذهب يصعد مجددًا في تعاملات مساء اليوم 5 - 2 - 2026

ارتفع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس الموافق 5-2-2026 على مستوى محلات الصاغة؛ محاولًا بذلك تعويض خسائره.

الذهب يرتفع مجددًا

وجدد الذهب مساء اليوم من صعوده بمعدلات طفيفة لم تكسر حاجز الـ25 جنيه في الجرام الواحد بعد أسبوع مستمر بالخسائر.

تراجع أسبوعي

فقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 1100 جنيه في المتوسط منذ الأسبوع الماضي ليستكمل بذلك خسائره بمقدار 120 جنيه منذ بدء تعاملات مساء اليوم الخميس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل سعر الذهب في اخر تحديث له قبل قليل نحو 6500 جنيه.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7428 جنيه للبيع و 7514 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6500 جنيه للبيع و 6575 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5571 جنيه للبيع و 5635 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 4333 جنيه للبيع و 4383 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب 4868 دولار للبيع و 4869 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 52 ألف جنيه للبيع و 52.6 ألف جنيه للشراء.