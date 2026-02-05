قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
مصرع عروس وإصابة زوجها والسائق في انقلاب سيارة ببني مزار
الدبلوماسية محور المفاوضات .. البيت الأبيض : ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران
لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم
ميلان ونابولي والأوفر حظًا | صراع مثير في الدوري الإيطالي
الذهب يصعد مجددًا في تعاملات مساء اليوم 5 - 2 - 2026

محمد يحيي

ارتفع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس الموافق 5-2-2026 على مستوى محلات الصاغة؛ محاولًا بذلك تعويض خسائره.

الذهب يرتفع مجددًا

وجدد الذهب مساء اليوم من صعوده بمعدلات طفيفة لم تكسر حاجز الـ25 جنيه في الجرام الواحد بعد أسبوع مستمر بالخسائر.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

تراجع أسبوعي

فقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 1100 جنيه في المتوسط منذ الأسبوع الماضي ليستكمل بذلك خسائره بمقدار 120 جنيه منذ بدء تعاملات مساء اليوم الخميس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل سعر الذهب في اخر تحديث له قبل قليل نحو 6500 جنيه.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  7428 جنيه للبيع و 7514 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6500 جنيه للبيع و 6575 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5571 جنيه للبيع و 5635 جنيه للشراء.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 4333 جنيه للبيع و 4383 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب 4868 دولار للبيع و 4869 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 52 ألف جنيه للبيع و 52.6 ألف جنيه للشراء.

