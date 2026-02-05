قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبر «إنستاباي».. طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2026
تحذير من طقس الجمعة: ارتفاع في الحرارة وأتربة نهارا وأمطار وشبورة صباحا
مكنش قصدى أموته .. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل شريكه ودفنه بالمقابر بشبين القناطر
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واقعية وجدية.. إيران توجه رسالة إلى واشنطن قبل مفاوضات مسقط

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
قسم الخارجي

وجهت وزارة الخارجية الإيرانية رسالة إلى الولايات المتحدة عشية المفاوضات المزمع إجراؤها في العاصمة العمانية مسقط بين الجانبين وتسعى للتوصل إلى اتفاق يمنع توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن وزير الخارجية عباس عراقجي يترأس وفداً دبلوماسياً لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة في سلطنة عُمان.

وأعرب عن أمله في "أن يشارك الجانب الأمريكي أيضا بمسؤولية وواقعية وجدية" في المحادثات.

ومن المقرر أن تُعقد هذه المحادثات الهامة غداً في العاصمة العُمانية مسقط، بمشاركة عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وفقاً لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية الرسمية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان له، أن المحادثات ستُجرى "بحزم" بهدف التوصل إلى "تفاهم عادل ومُرضٍ للطرفين ومُشرّف" بشأن الملف النووي.

وأكدت الوزارة أن إيران تدخل المفاوضات وهي على دراية تامة بتجاربها السابقة، بما في ذلك ما وصفته بانتهاكات سابقة للالتزامات، والعدوان العسكري على إيران في يونيو الماضي، والتدخلات الأجنبية خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة. وأضاف البيان أن هذه التجارب لا تزال تُشكّل نهج طهران الدبلوماسي.

وقال بقائي: "نعتبر أنفسنا مُلزمين دائماً بالمطالبة بحقوق الشعب الإيراني". وأضاف أن إيران ترى نفسها أيضاً مسؤولة عن عدم تفويت فرص استخدام الدبلوماسية لتأمين المصالح الوطنية والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

واقعية وجدية إيران مفاوضات مسقط وزارة الخارجية الإيرانية ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران ضربة عسكرية أمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

ترشيحاتنا

مستريح السيارات

سقوط مستريح السيارات.. القصة الكاملة بعد حبس أمير الهلالي سنتين مع الشغل والنفاذ في اتهامه بالاستيلاء على 2 مليار جنيه بالقاهرة الجديدة

مشروع ابتكار لشاب مصري

بيكيا أوبر..شاب مصري يبتكر منظومة لتحويل المخلفات إلى سولار واقتصاد أخضر

محافظ الغربية

محافظ الغربية يقود جولة ميدانية موسعة في شارع البحر وسكة المحلة لرصد الإشغالات | صور

بالصور

بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام

الكوليسترول والسكر
الكوليسترول والسكر
الكوليسترول والسكر

دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد

العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة

لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

القلب والسكر والسرطان .. أطعمة شتوية تمنع الالتهابات والأمراض المزمنة

القلب
القلب
القلب

فيديو

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد