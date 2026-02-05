واقعية وجدية.. إيران توجه رسالة إلى واشنطن قبل مفاوضات مسقط

وجهت وزارة الخارجية الإيرانية رسالة إلى الولايات المتحدة عشية المفاوضات المزمع إجراؤها في العاصمة العمانية مسقط بين الجانبين وتسعى للتوصل إلى اتفاق يمنع توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن وزير الخارجية عباس عراقجي يترأس وفداً دبلوماسياً لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة في سلطنة عُمان.

وأعرب عن أمله في "أن يشارك الجانب الأمريكي أيضا بمسؤولية وواقعية وجدية" في المحادثات.

ومن المقرر أن تُعقد هذه المحادثات الهامة غداً في العاصمة العُمانية مسقط، بمشاركة عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وفقاً لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية الرسمية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان له، أن المحادثات ستُجرى "بحزم" بهدف التوصل إلى "تفاهم عادل ومُرضٍ للطرفين ومُشرّف" بشأن الملف النووي.

وأكدت الوزارة أن إيران تدخل المفاوضات وهي على دراية تامة بتجاربها السابقة، بما في ذلك ما وصفته بانتهاكات سابقة للالتزامات، والعدوان العسكري على إيران في يونيو الماضي، والتدخلات الأجنبية خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة. وأضاف البيان أن هذه التجارب لا تزال تُشكّل نهج طهران الدبلوماسي.

وقال بقائي: "نعتبر أنفسنا مُلزمين دائماً بالمطالبة بحقوق الشعب الإيراني". وأضاف أن إيران ترى نفسها أيضاً مسؤولة عن عدم تفويت فرص استخدام الدبلوماسية لتأمين المصالح الوطنية والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.