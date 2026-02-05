تحذير من طقس الجمعة: ارتفاع في الحرارة وأتربة نهارا وأمطار وشبورة صباحا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الجمعة، وتوقعت أن يستمر غداً الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهاراً، وبارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحا

ومن المتوقع ظهور شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

ويشهد الطقس فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تمتد بنسبة ضعيفة جداً 20% تقريبا إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

أتربة عالقة في فترة النهار

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضاً أتربة عالقة نهاراً على بعض المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس سرعة الرياح (40:50) كم/س، وارتفاع الأمواج 2:3 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى

والصغرى المتوقعة غدا، على النحو التالي:

القاهرة 25 16.

الإسكندرية24 14.

مطروح 23 13.

سوهاج 28 13.

قنا 29 12.

أسوان 30 14.