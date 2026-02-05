الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026

تزايدت عمليات البحث حول كيفية تقديم تظلمات بطاقة التموين 2026، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وإتاحة الفرصة لمن فقدوا الدعم التمويني لاستعادته بعد تقديم المستندات المطلوبة.

كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026

أتاحت وزارة التموين خدمة تقديم التظلمات عبر الإنترنت من خلال موقع دعم مصر، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى موقع دعم مصر عبر الرابط الرسمي.

ـ اختيار خدمة التظلمات من القائمة الرئيسية.

ـ إدخال البيانات الأساسية لصاحب البطاقة التموينية، مثل الاسم الرباعي، الرقم القومي، العنوان.

ـ كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا.

ـ تحديد سبب التظلم وفقًا للمشكلة التي تسببت في إيقاف البطاقة.



ـ إدخال وسائل الاتصال، مثل رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، لاستلام إشعارات حول حالة التظلم.

ـ الضغط على إرسال الطلب والاحتفاظ برقم التظلم لمتابعة حالته لاحقًا.

طرق متابعة حالة التظلم على بطاقة التموين 2026

بعد تقديم الطلب، يمكن للمواطنين متابعة حالة التظلم من خلال:

- التوجه إلى مكتب التموين التابع له والاستفسار عن حالة التظلم.



- الاتصال على الخط الساخن لوزارة التموين (19588).

- متابعة الطلب عبر موقع دعم مصر باستخدام رقم البطاقة التموينية.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

يمكن إضافة المواليد على بطاقة التموين، عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنــــا.



- اختيار خدمات التموين.

- الضغط على «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».

- كتابة الاسم الأول للأم.

- ادخال اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.



- ادخال الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد، لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين.

- كتابة صلة قرابة المولود.

- اختيار «ضم الأبناء».

- الضغط على أيقونة «إضافة».

خطوات تحديث بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية 2026

ـ الدخول على منصة مصر الرقمية من هــنــا.

ـ الضغط على «تصفح الخدمات».



ـ اختيار «استمارة تحديث بيانات المواطن» من خدمات التموين.

ـ الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

ـ الضغط على «بدء الخدمة» واستكمال البيانات المطلوبة.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

كانت قد حددت وزارة التموين عددًا من الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقات التموين، وهم كالتالي:



- المستفيدون من معاش التضامن الاجتماعي.

- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

- المستفيدون بمعاش تكافل وكرامة

- المستفيدون بـبطاقة الخدمات المتكاملة.