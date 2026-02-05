قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أتلتيكو مدريد يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بخماسية في بيتيس
إيران تحتجز ناقلتي نفط في الخليج بتهمة تهريب الوقود
عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة
مريم عبدالعزيز لـ صدى البلد : شعرت بمزيج من الخوف والسعادة أثناء مقابلتي لشيخ الأزهر وكأنني أعرفه منذ سنوات
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو
أقل سعر ذهب اليوم 6-2-2026
الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026
مصدر مقرّب يكشف تفاصيل حادث النائب مجدي مسعود على طريق بنها الحر | خاص
فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة
العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026

بطاقة التموين 2026
بطاقة التموين 2026
خالد يوسف

تزايدت عمليات البحث حول كيفية تقديم تظلمات بطاقة التموين 2026، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وإتاحة الفرصة لمن فقدوا الدعم التمويني لاستعادته بعد تقديم المستندات المطلوبة.

كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026

أتاحت وزارة التموين خدمة تقديم التظلمات عبر الإنترنت من خلال موقع دعم مصر، وذلك باتباع الخطوات التالية:
ـ الدخول إلى موقع دعم مصر عبر الرابط الرسمي.
ـ اختيار خدمة التظلمات من القائمة الرئيسية.

ـ إدخال البيانات الأساسية لصاحب البطاقة التموينية، مثل الاسم الرباعي، الرقم القومي، العنوان.
ـ كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا.
ـ تحديد سبب التظلم وفقًا للمشكلة التي تسببت في إيقاف البطاقة.


ـ إدخال وسائل الاتصال، مثل رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، لاستلام إشعارات حول حالة التظلم.
ـ الضغط على إرسال الطلب والاحتفاظ برقم التظلم لمتابعة حالته لاحقًا.

طرق متابعة حالة التظلم على بطاقة التموين 2026

بعد تقديم الطلب، يمكن للمواطنين متابعة حالة التظلم من خلال:
- التوجه إلى مكتب التموين التابع له والاستفسار عن حالة التظلم.


- الاتصال على الخط الساخن لوزارة التموين (19588).
- متابعة الطلب عبر موقع دعم مصر باستخدام رقم البطاقة التموينية.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

يمكن إضافة المواليد على بطاقة التموين، عبر اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنــــا.


- اختيار خدمات التموين.
- الضغط على «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».
- كتابة الاسم الأول للأم.
- ادخال اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.


- ادخال الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد، لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين.
- كتابة صلة قرابة المولود.
- اختيار «ضم الأبناء».
- الضغط على أيقونة «إضافة».

خطوات تحديث بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية 2026

ـ الدخول على منصة مصر الرقمية من هــنــا.
ـ الضغط على «تصفح الخدمات».


ـ اختيار «استمارة تحديث بيانات المواطن» من خدمات التموين.
ـ الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.
ـ الضغط على «بدء الخدمة» واستكمال البيانات المطلوبة.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

كانت قد حددت وزارة التموين عددًا من الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقات التموين، وهم كالتالي:


- المستفيدون من معاش التضامن الاجتماعي.
- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.
- المستفيدون بمعاش تكافل وكرامة
- المستفيدون بـبطاقة الخدمات المتكاملة.

الأوراق المطلوبة تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين إيقاف بطاقة التموين 2026 بطاقة التموين 2026 إيقاف بطاقة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن

ترشيحاتنا

صورة الحادث

مصرع سيدة دهسا أسفل عجلات سيارة نصف نقل مسرعة بشوارع الغربية

سارة خليفة

ننشر مرافعة دفاع أحد المتهمين في قضية تصنيع المخدرات.. الدفاع يطعن على التحريات ويطالب ببطلان أمر الضبط والإحضار

سارة خليفة

قضية سارة خليفة لتصنيع المخدرات.. دفاع أحد المتهمين يلتمس براءة موكله

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

الفشار
الفشار
الفشار

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

الحموضة
الحموضة
الحموضة

فيديو

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد