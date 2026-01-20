تحديث بطاقة التموين 2026 أونلاين.. رابط سريع

تهتم شريحة كبيرة من المصريين بطريقة تحديث بطاقة التموين 2026 بعدما أتاحت وزارة التموين إمكانية تحديث البطاقات أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وبما يتطابق مع الشروط والمعايير لإضافة الأبناء على التموين.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستمارات الإلكترونية للمواطنين بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن جميع أرباب الأسر يمكنهم استيفاء الاستمارة، وليس فقط المستفيدين الحاليين من الدعم التمويني بما يسمح بإضافة أسر جديدة إلى المنظومة.

تحديث بطاقة التموين 2026

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، عن إمكانية تحديث بيانات البطاقات التموينية عبر الاستمارات الإلكترونية. هذه الخدمة متاحة لكل المواطنين، سواء المستفيدين الحاليين أو الراغبين في الانضمام حديثًا لمنظومة الدعم.





المستندات المطلوبة لتحديث بطاقة التموين

- بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة.

- إيصال كهرباء للوحدة السكنية.

- وثيقة الزواج.

- بطاقة الرقم القومي للأبناء أو شهادة الميلاد.

- مؤهلات الأبناء والمقيمين.

- بطاقة الرقم القومي للمقيمين بخلاف الأبناء والزوجات.

- رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة في حالة إضافة فرد ذي إعاقة.

- المؤهل الدراسي لرب الأسرة.

- بيانات المركبات الخاصة (رقم الشاسيه – رقم الماتور).

شروط تحديث بطاقة التموين

- مطابقة البيانات تمامًا للبيانات الواردة في بطاقة الرقم القومي.

- في حال الحاجة لتصحيح أي بيانات، يجب الرجوع إلى الجهات المختصة.

- البيانات المقدمة عبر المنصة ملزمة قانونيًا وخالية من أي معلومات مضللة.

- استخدام الخدمة فقط للأغراض القانونية والشخصية.

- رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير مكتملة أو مزيفة، واتخاذ الإجراءات القانونية عند اكتشاف أي تلاعب أو محاولة انتحال هوية.

- الالتزام بسياسات الأمان الإلكتروني وحوكمة البيانات الحكومية.

خطوات تحديث البيانات

وللتسهيل على المواطنين يمكن ملء استمارة تحدث بطاقة التموين من خلال منصة مصر الرقمية، ثم إتباع الخطوات التالية:

- اختيار "خدمات التموين" من القائمة.

- اختيار الخدمة "استمارة تحديث بيانات المواطن".

- قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها

- الضغط على "بدء الخدمة"