قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
ذكرى ميلاد الصوت الباكي.. قصة حياة الشيخ المنشاوي.. والحاقد الذي حاول قتله بالسم
60 حافلة جاهزة.. تخفيض تذكرة أتوبيسات معرض الكتاب لـ10 جنيهات
الوعود لم تُنفذ وطلاب الثانوية يُعاقبون.. تحرك عاجل في البرلمان بسبب البكالوريا
ترامب يكشف عن تهديد بريطاني خطير يهدد الوجود الأمريكي في دولة أفريقية
تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام بعد دقائق من بدء اللجان
الصين: تلقينا دعوة من ترامب للمشاركة في مجلس السلام بغزة
استعدادات لتشييع جثمان والدة رضا البحراوي بطنطا
حقيقة زيادة أسعار تذاكر الأوتوبيسات مع إطلاق الدفع الإلكتروني
بـ 50 جنيه فقط.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار السمك
جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل
6499 فرصة عمل في القطاع الخاص.. ووظائف لذوي الهمم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تحديث بطاقة التموين 2026 أونلاين.. رابط سريع

تحديث بطاقة التموين اونلاين
تحديث بطاقة التموين اونلاين
رشا عوني

تهتم شريحة كبيرة من المصريين بطريقة تحديث بطاقة التموين 2026 بعدما أتاحت وزارة التموين إمكانية تحديث البطاقات أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وبما يتطابق مع الشروط والمعايير لإضافة الأبناء على التموين. 

تحديث بطاقة التموين 

إضافة المواليد على بطاقة التموين 

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستمارات الإلكترونية للمواطنين بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن جميع أرباب الأسر يمكنهم استيفاء الاستمارة، وليس فقط المستفيدين الحاليين من الدعم التمويني بما يسمح بإضافة أسر جديدة إلى المنظومة.

تحديث بطاقة التموين 2026 

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، عن إمكانية تحديث بيانات البطاقات التموينية عبر الاستمارات الإلكترونية. هذه الخدمة متاحة لكل المواطنين، سواء المستفيدين الحاليين أو الراغبين في الانضمام حديثًا لمنظومة الدعم.

 

تحديث بطاقة التموين2026

المستندات المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 

- بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة.
- إيصال كهرباء للوحدة السكنية.
- وثيقة الزواج.
- بطاقة الرقم القومي للأبناء أو شهادة الميلاد.
- مؤهلات الأبناء والمقيمين.
- بطاقة الرقم القومي للمقيمين بخلاف الأبناء والزوجات.
- رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة في حالة إضافة فرد ذي إعاقة.
- المؤهل الدراسي لرب الأسرة.
- بيانات المركبات الخاصة (رقم الشاسيه – رقم الماتور).

شروط تحديث بطاقة التموين 

- مطابقة البيانات تمامًا للبيانات الواردة في بطاقة الرقم القومي.
- في حال الحاجة لتصحيح أي بيانات، يجب الرجوع إلى الجهات المختصة.
- البيانات المقدمة عبر المنصة ملزمة قانونيًا وخالية من أي معلومات مضللة.
- استخدام الخدمة فقط للأغراض القانونية والشخصية.
- رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير مكتملة أو مزيفة، واتخاذ الإجراءات القانونية عند اكتشاف أي تلاعب أو محاولة انتحال هوية.
- الالتزام بسياسات الأمان الإلكتروني وحوكمة البيانات الحكومية.

خطوات تحديث البيانات

وللتسهيل على المواطنين يمكن ملء استمارة تحدث بطاقة التموين من خلال منصة مصر الرقمية، ثم إتباع الخطوات التالية:
- اختيار "خدمات التموين" من القائمة.
- اختيار الخدمة "استمارة تحديث بيانات المواطن".
-  قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها
- الضغط على "بدء الخدمة"

تحديث بطاقة التموين تحديث بطاقة التموين 2026 تحديث بطاقة التموي اونلاين شروط تحديث بطاقة التموين اضافة المواليد على التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

أسعار ياميش رمضان 2026

تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بقوة الثلاثاء 20 يناير 2026

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة

الطقس

البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

ترشيحاتنا

محافظ قنا

أكثر من45ألف طلب..محافظ قنا يستعرض الإنجاز فى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة

جانب من تسليم العقود

محافظ سوهاج يسلم 30 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين

جامعة مطروح خلال الاجتماع

مجلس جامعة مطروح يشيد بحسن تنظيم الامتحانات وسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج

بالصور

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.
تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل “جوي أووردز”.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا

فيديو

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد