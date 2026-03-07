قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2026.. موعد الصرف وخطوات الاستعلام
محافظات

الثقافة تطلق ليالي رمضان ببرنامج حافل يضم أكثر من 60 فعالية

فاعليات ثقافيه وفنية
فاعليات ثقافيه وفنية
ايمن رياض

أطلق فرع ثقافة المنيا أجندة فعاليات مكثفة تهدف إلى نشر الوعي وتقديم أنشطة ثقافية وفنية ووطنية متكاملة لأهالي “عروس الصعيد”، وذلك تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفي إطار احتفالات المحافظة بشهر رمضان المبارك لعام 2026، وتزامنًا مع احتفالاتها بالعيد القومي.

وأكد محافظ المنيا دعمه الكامل لكافة الأنشطة التي تسهم في الارتقاء بالذوق العام وبناء الوعي لدى المواطن المنياوي، مشيدًا بالدور التوعوي والثقافي الذي تقوم به قصور الثقافة بالمحافظة، مع مراعاة البعد الروحانى والوطنى، خاصة خلال شهر رمضان الكريم والعيد القومى للمحافظة .

وأوضحت رحاب توفيق، مدير فرع ثقافة المنيا، أن برنامج هذا العام صُمم بعناية ليشمل مختلف الفئات العمرية والمواقع الثقافية بالمحافظة، حيث يتضمن أكثر من 60 فعالية متنوعة، تشمل 20 محاضرة وندوة تثقيفية تناولت موضوعات مهمة مثل: رمضان في تاريخ مصر، انتصارات العاشر من رمضان، مواجهة العنف ضد المرأة، وتأصيل الصحة النفسية من منظور القرآن الكريم.

كما يضم البرنامج 12 أمسية شعرية وأصبوحة أدبية بمشاركة كوكبة من أدباء ومبدعي المنيا احتفاءً بقيم الشهر الفضيل، إلى جانب 25 ورشة فنية وحكي تطوعية موجهة للأطفال والشباب، تتضمن ورشًا لصناعة فانوس رمضان بالخرز، مفارش الخيامية، ورسم الشخصيات الرمضانية، بالإضافة إلى ورش حكي العرائس.

ويتضمن البرنامج أيضًا عروضًا فنية يومية بمشاركة فرق المنيا وملوي للفنون الشعبية، وكورال أطفال قصر ثقافة المنيا، وفرقة المنيا للموسيقى العربية، إلى جانب فقرات ثابتة للإنشاد الديني والابتهالات، لافتة إلى أن البرنامج يولي اهتمامًا باكتشاف المواهب الشابة، حيث تم تخصيص فقرات يومية لاكتشاف المواهب في مختلف المجالات، فضلًا عن تنظيم معارض كتب بأسعار رمزية لتشجيع القراءة.

المنيا محافظ المنيا فاعليات ثقافية فنية

