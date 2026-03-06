منافسة شرسة على منصب نقيب المهندسين بالمنيا في جولة الإعادة

تشهد جولة الإعادة منافسه كبيرة لاختيار نقيب المهندسين بالمنيا، وسط إقبال كبير من المهندسين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، التي يتنافس فيها كل من الدكتور منصور عبد الرسول والدكتور أحمد البدوي للفوز بمنصب نقيب المهندسين.

أسفرت نتائج الجولة الأولى بإنتخابات مجلس إدارة النقابه الفرعية عن حصول الدكتور منصور عبدالرسول على 614 صوتا مقابل حصول الدكتور احمد البدوي على 426 صوتا لتجري اليوم جولة الإعادة بينهما لعدم تمكن أيا من المرشحين في الحصول على النسبة القانونية للفوز 50%+1.



وأعلنت اللجنة المشرفة عن الإنتخابات في الجولة الأولى نتائج مقاعد الشعب الهندسية التي جاءت كالتالي: فوز اللواء مهندس زكريا الشيمي بمقعد شعبة الكهرباء، وعلى مقاعد شعبة المدني فاز كل من المهندسه كاميليا عبد العزيز، والمهندس مصطفى مجدي ، والمهندس محمد عبدالمنعم وعلى مقعدي شعبة العمارة، فاز المهندس أحمد الرويدي، والمهندس محمود صفوت، كما فازت المهندسة إيمان رشدي بمقعد شعبة الهندسة الكيميائية.

يذكر أن التصويت بجولة الإعادة بإنتخابات نقابة المهندسين بالمنيا سينتهي في الخامسة مساء ويبدأ مباشرة عملية الفرز لإعلان الفائز بمنصب نقيب المهندسين بالمنيا.

