«بركة رمضان» يواصل التربع على السوشيال ميديا لليوم الـ14 على التوالي

واصل هاشتاج #بركه_رمضان_مع_مستقبل_وطن تصدر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عرض الحلقة الرابعة عشرة من برنامج بركة رمضان الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة dmc، وبرعاية حزب مستقبل وطن، وسط تفاعل واسع من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يواصل البرنامج تحقيق حضور قوي منذ بداية الموسم الرمضاني.

شهدت الحلقة الرابعة عشرة زيارة فريق البرنامج إلى محافظة السويس، حيث التقى بعدد من الأهالي وعرض مجموعة من الحالات الإنسانية المؤثرة، في أجواء مليئة بالمشاعر والفرحة بعد تحقيق أحلام عدد من البسطاء وتقديم الدعم لهم، في مشاهد إنسانية لاقت تفاعلًا كبيرًا من المشاهدين.

وخلال الحلقة، قدم البرنامج مجموعة من الهدايا والمساعدات الإنسانية، حيث حصل حسام على عمرة له ولزوجته ووالدته، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه، فيما امتدت الفرحة إلى جيرانه أيضًا، حيث حصل أحمد المصري على ثلاجة وشاشة، بينما حصلت الست منال على غسالة وعمرة.

كما شملت الهدايا الأستاذة انتصار التي حصلت على ثلاجة لجهاز ابنها واستكمال جهاز العريس، إلى جانب 30 ألف جنيه، فيما حصلت ابنتها على عمرة، بينما حصلت كل من نجلاء وعبير على عمرة لكل منهما، بالإضافة إلى 30 ألف جنيه مساعدة.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحتوى البرنامج، مؤكدين أنه يعكس روح التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع، ويبرز الدور المجتمعي الذي يقدمه حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات الإنسانية، ليواصل برنامج بركة رمضان حضوره القوي كأحد أبرز البرامج الإنسانية في الموسم الرمضاني.