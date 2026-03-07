حزب الله يأسر جندي إسرائيلي خلال إنزال بري في النبي شيت جنوب لبنان



أفادت مصادر لبنانية بأن "حزب الله" نجح في أسر جندي إسرائيلي خلال عملية صد الإنزال في النبي شيت.

فيما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن التقارير الأولية تفيد أن قوة كوماندوز تابعة للجيش الإسرائيلي حاولت استعادة جثة رون أراد وهو طيار إسرائيلي اختفى في الثمانينيات من مقبرة في النبي شيت بعد تلقي معلومات استخبارية عن مكان جثته.

ومنذ قليل ؛ ذكرت وسائل إعلام عبرية أن جنوب لبنان يشهد حدثا أمنيا كبيرا جدا وأن الجيش الإسرائيلي عاجز عن إخراج القوة الخاصة المحاصرة من المكان.

وأشار الإعلام العبري إلى تبادل كثيف لإطلاق النار بين قوات الرضوان التابعة لحزب الله وقوات الاحتلال في الخيام جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا : لا تزال الإشتباكات مستمرة بين قواتنا وقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة الخيام جنوبي لبنان مع تسجيل استخدام صواريخ كورنيت باتجاه قواتنا.

وأضاف الإعلام العبري: إصابة مباشرة لدبابة ميركافا في مستوطنة "مرجليوت" بنيران مضادة للدبابات .

ومن جانبها ؛ أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أنباء أولية غير مؤكدة عن إسقاط مروحية إسرائيلية في البقاع

وكذلك سقوط عشرات القتلى بصفوف الجيش الإسرائيلي في بلدة النبي شيت بعد وقوعهم بكمين لحزب الله.

فيما تنفذ مقاتلات إسرائيلية أحزمة نارية كثيفة في محيط بلدة النبي شيت في محافظة البقاع شرقي لبنان.