بفارق 27 صوتا.. رمضان عبدالعال يفوز بمقعد نقيب مهندسي بورسعيد
كنتي فين.. تعليق محمد سامي على منشور ياسمين عبد العزيز يثير الجدل
أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور
علامات ليلة القدر ومواعيد الليالي الوترية في شهر رمضان 2026
سعر الدولار اليوم 7-3-2026
سكودا تقدم أصغر SUV كهربائية عالميًا.. وهذا سعرها
البيت الأبيض يكشف حقيقة إرسال قوات للتدخل البري في إيران
أحمد داود يرفض العروسة الجديدة في مسلسل بابا وماما جيران
أيمن منصور: لاعبو الزمالك لديهم إصرار كبير على التتويج بالدوري المصري
حزب الله يأسر جندي إسرائيلي خلال إنزال بري في النبي شيت جنوب لبنان
أيمن يونس: الزمالك أضاع 4 فرص سهلة أمام الاتحاد.. وناصر منسي مميز
السعودية: التصدي لصاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
أخبار العالم

حزب الله يأسر جندي إسرائيلي خلال إنزال بري في النبي شيت جنوب لبنان

حزب الله
حزب الله
محمود نوفل


أفادت مصادر  لبنانية  بأن "حزب الله" نجح في أسر جندي إسرائيلي خلال عملية صد الإنزال في النبي شيت.

فيما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن التقارير الأولية تفيد أن قوة كوماندوز تابعة للجيش الإسرائيلي حاولت استعادة جثة رون أراد وهو طيار إسرائيلي اختفى في الثمانينيات من مقبرة في النبي شيت بعد تلقي معلومات استخبارية عن مكان جثته.

ومنذ قليل ؛ ذكرت وسائل إعلام عبرية أن جنوب لبنان يشهد حدثا أمنيا كبيرا جدا وأن الجيش الإسرائيلي عاجز عن إخراج القوة الخاصة المحاصرة من المكان.

وأشار الإعلام العبري إلى  تبادل كثيف لإطلاق النار بين قوات الرضوان التابعة لحزب الله وقوات الاحتلال في الخيام جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا : لا تزال الإشتباكات مستمرة بين قواتنا وقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة الخيام جنوبي لبنان مع تسجيل استخدام صواريخ كورنيت باتجاه قواتنا.

وأضاف الإعلام العبري: إصابة مباشرة لدبابة ميركافا في مستوطنة "مرجليوت" بنيران مضادة للدبابات .

ومن جانبها ؛ أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أنباء أولية غير مؤكدة عن إسقاط مروحية إسرائيلية في البقاع
وكذلك سقوط عشرات القتلى بصفوف الجيش الإسرائيلي في بلدة النبي شيت بعد وقوعهم بكمين لحزب الله.

فيما تنفذ مقاتلات إسرائيلية أحزمة نارية كثيفة في محيط بلدة النبي شيت في محافظة البقاع شرقي لبنان.

حزب الله جندي إسرائيلي بلدة النبي شيت جنوب لبنان جيش الاحتلال

