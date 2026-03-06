قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معتمد جمال يشيد بجماهير الزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري
حريق ضخم بمكاتب ومستودعات شركتي هاليبرتون وكيه بي آر الأمريكيتين بالعراق
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
المصري يحسم ديربي القناة بثنائية نظيفة أمام الإسماعيلي في الدوري
توك شو| هجمات تستهدف مطار البصرة.. وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة
موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر.. اعرف وقت السحور والإمساك
شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟
أسعار كعك العيد 2026 في المحلات المختلفة.. دليل شامل من 150 حتى 3000 جنيه
إيمان عز الدين: خسارتنا أحيانا تكون تمهيدا لأشياء أو أناس أفضل نستحقهم
التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة بالدوري
نيلي كريم تشيد بـ عين سحرية.. وباسم سمرة يرد عليها
الزمالك يعزز صدارته للدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف
حوادث

كشف ملابسات إصابة عامل بطلق ناري خلال مشاجرة في القطامية

البندقية المستخدمة في الواقعة
البندقية المستخدمة في الواقعة
مصطفى الرماح   -  
إسلام دياب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية متضمناً إصابة عامل بمحطة معالجة مياه بطلق ناري خلال مشاجرة بمنطقة القطامية بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة القطامية من أحد المستشفيات بإستقباله عاملا بإحدى محطات معالجة مياه الصرف الصحى “مصاب بطلق نارى”، وبسؤاله قرر أنه حال تواجده بمقر عمله بالمحطة فوجئ بحضور (أحد الأشخاص "سبق له الحضور لمقر المحطة منذ عدة أيام وطلب من القائمين عليها توفير فرصة عمل له إلا أنهم رفضوا") ، حيث قام بالتعدى على العاملين بالمحطة بالسب والضرب وإطلاق عيار نارى عليه من بندقية آلية كانت بحوزته مما أحدث إصابته وفر هارباً.

أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عنصر جنائى "سبق إتهامه فى جنايات "مخدرات ، سلاح بدون ترخيص ، سرقة بالإكراه" – مقيم بمحافظة السويس) وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمكان اختبائه بالظهير الصحراوى بطريق العين السخنة بالقاهرة ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعه، وعُثر بحوزته على (البندقية الآلية المستخدمة فى التعدى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

الأجهزة الأمنية المواقع الإخبارية إصابة عامل محطة معالجة مياه طلق ناري القطامية

