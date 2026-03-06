كشف ملابسات إصابة عامل بطلق ناري خلال مشاجرة في القطامية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية متضمناً إصابة عامل بمحطة معالجة مياه بطلق ناري خلال مشاجرة بمنطقة القطامية بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة القطامية من أحد المستشفيات بإستقباله عاملا بإحدى محطات معالجة مياه الصرف الصحى “مصاب بطلق نارى”، وبسؤاله قرر أنه حال تواجده بمقر عمله بالمحطة فوجئ بحضور (أحد الأشخاص "سبق له الحضور لمقر المحطة منذ عدة أيام وطلب من القائمين عليها توفير فرصة عمل له إلا أنهم رفضوا") ، حيث قام بالتعدى على العاملين بالمحطة بالسب والضرب وإطلاق عيار نارى عليه من بندقية آلية كانت بحوزته مما أحدث إصابته وفر هارباً.

أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عنصر جنائى "سبق إتهامه فى جنايات "مخدرات ، سلاح بدون ترخيص ، سرقة بالإكراه" – مقيم بمحافظة السويس) وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمكان اختبائه بالظهير الصحراوى بطريق العين السخنة بالقاهرة ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعه، وعُثر بحوزته على (البندقية الآلية المستخدمة فى التعدى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.