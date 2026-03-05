النيابة الإدارية تباشر الإشراف القضائي على المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين

تباشر النيابة الإدارية غدًا الجمعة الموافق السادس من مارس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية الإشراف القضائي على المرحلة الثانية لانتخابات نقابة المهندسين، والتي تشمل انتخاب النقيب العام، والأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة، بالإضافة لجولة الإعادة على منصب النقيب الفرعي لعدد "١٤" نقابة فرعية على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تُجرى المرحلة الثانية للانتخابات في “٣٤” مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية، حيث يتولى مباشرة الإشراف القضائي على سير العملية الانتخابية “٣٨٣” من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم “٦٦٢” من موظفي الجهاز الإداري، موزعين على “٢٧” لجنة عامة، و”٣٠٣” لجنة فرعية.

وتؤكد النيابة الإدارية أن إشرافها القضائي على العملية الانتخابية يأتي تجسيدًا لدورها الدستوري في إعلاء سيادة القانون وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان إجراء الانتخابات في أجواء من الحياد والانضباط الكامل، بما يكفل تمكين أعضاء الجمعية العمومية من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية تامة، ويعزز الثقة في سلامة الإجراءات وصحة النتائج، على نحو يعكس وبجلاء الإرادة الحرة للناخبين في اختيار ممثليهم.