وزير الدفاع الأمريكي: كمية النيران الموجهة إلى إيران ستزداد بشكل كبير خلال الأيام القادمة
مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية
طقس الجمعة.. استقرار جوي و"ضباب" يحجب الرؤية صباحاً على هذه المناطق
49.99 جنيه .. أقل سعر دولار في البنوك اليوم 6-3-2026
قرار جديد من فيفا بشأن تصفيات كأس العالم بعد التهديدات.. ماذا حدث؟
انفجارات تهز تل أبيب واندلاع حرائق قرب مطار بن جوريون
موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 16 رمضان.. وقت السحور والإفطار
إصابة 5 أشخاص في تصادم عدد من الدراجات النارية بالبحيرة
محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس
تريزيجيه يتصدر قائمة هدافي الدوري بعد هدفه للأهلي في مرمى المقاولون العرب
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 6 مارس 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
لو نازل انتخابات نقابة المهندسين غدا.. 24 معلومة هامة لازم تعرفها

الديب أبوعلي

https://tinyurl.com/EEAElectionsتنطلق غداً الجمعة 6 مارس 2026 (المرحلة الثانية) من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية، لاختيار النقيب العام للأربع سنوات القادمة، و11 عضواً مكملاً لتمثيل الشعب الهندسية المختلفة في المجلس الأعلى للنقابة، فضلاً عن حسم جولات الإعادة على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية في 14 محافظة.

وتأتي هذه العملية الانتخابية وفقاً لأحكام المادة (13) من قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، وسط أجواء تنافسية كبيرة بين 19 مرشحاً على مقعد النقيب العام، يتقدمهم النقيب السابق المهندس هاني ضاحي ومحمد عبد الغني وشريف صبري وإبراهيم الحلواني وغيرهم من الكوادر الهندسية، في سباق يتطلب الحصول على الأغلبية المطلقة للأصوات لتجنب الذهاب لجولة إعادة نهائية في 13 مارس المقبل.

وجاءت أسماء المرشحين لمنصب نقيب عام المهندسين الـ 19، كالتالي :

أسماء المرشحون لمنصب نقيب عام المهندسين

واستعدت نقابة مهندسي القاهرة لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية داخل مقر اللجان الانتخابية في استاد القاهرة الدولي، حيث أكد الدكتور أحمد فوزي رئيس لجنة انتخابات القاهرة الانتهاء من كافة الترتيبات الإدارية وتوفير فرق إرشادية لتنظيم الحركة، بالإضافة إلى تسيير أتوبيسات عبر خمسة خطوط رئيسية لنقل المهندسين وتسهيل وصولهم.

كما راعت النقابة تزامن الانتخابات مع شهر رمضان المبارك عبر توفير رعاية طبية متكاملة داخل المقر لمواجهة أي طوارئ، مع إتاحة إمكانية تجديد العضوية وسداد الاشتراكات فورياً في مقر اللجان لضمان حق الجميع في التصويت، حيث تُفتح الأبواب من العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً تحت إشراف قضائي كامل يضمن نزاهة الصناديق وشفافية الفرز.

ضوابط التصويت في انتخابات المهندسين 

وشددت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور المهندس معتز طلبة على ضرورة الحضور الشخصي للناخب وإبراز بطاقة الرقم القومي السارية وكارنيه العضوية، مع التوقيع في كشوف الجمعية العمومية قبل الإدلاء بالصوت، مؤكدة على منع التصويت بالتوكيلات لضمان صحة العملية الانتخابية التي تعكس طموحات أكثر من 900 ألف مهندس في اختيار من يمثلهم ويقود العمل النقابي في المرحلة المقبلة، ليكون غداً الجمعة بمثابة عرس ديمقراطي يرسم ملامح مستقبل النقابة المهنية الأعرق في مصر.

وقد وضعت اللجنة العليا للانتخابات 24 شرطا لضمان نزاهة عملية التصويت، جاء أبرزها كما يلي:

وحددت اللجنة العليا الرابط الإلكتروني التالي لمعرفة المقر الانتخابي للمهندسين:

https://tinyurl.com/EEAElections

نقابة المهندسين المصرية المهندس هاني ضاحي نقابة مهندسي القاهرة لجنة انتخابات القاهرة انتخابات المهندسين نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

