الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية القديرة منال هيكل

ببالغ الأسي والحزن تنعى الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني ، الإذاعية القديرة الأستاذة منال هيكل رئيس شبكة صوت العرب بالإذاعة المصرية الأسبق ، التي رحلت عن عالمنا بعد مسيرة حافلة بالعطاء قدمت خلالها إعلاماً مهنياً متميزاً من خلال تقديم عدد كبير من البرامج المتميزة وأهمها البرنامج الثقافي الأسبوعي ( بنات أفكاري) الذي كان يضم كل الأحداث الثقافية والفنية في مصر

وقالت الوطنية للإعلام : لقد فقدنا قيمة إعلامية متميزة قدمت من خلال رئاستها للإذاعات الإقليمية وصوت العرب أفكار ورؤي أسهمت فى تطوير العمل وتقديم محتوى برامجي إذاعي تنويري توعوي

رحم الله الإذاعية القديرة، وخالص العزاء والمواساة لأسرتها ولجميع الزملاء بالهيئة الوطنية للإعلام، داعين الله عز وجل لها بالمغفرة والرحمة ، وأن يسكنها فسيح جناته