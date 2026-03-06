واشنطن تشكر مصر على دعمها في إجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط

بحث وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.



وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت إن الجانبين ناقشا خلال الاتصال ما وصفه بـ"التهديدات المستمرة التي يشكلها النظام الإيراني على الاستقرار الإقليمي".



وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي أعرب عن تقديره للدور الذي قامت به مصر في المساعدة على إجلاء المواطنين الأمريكيين من المنطقة، مشيراً إلى الدعم الذي قدمته القاهرة لضمان عودتهم بأمان إلى الولايات المتحدة عبر الأراضي المصرية.



وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تمكنت منذ 28 فبراير من إعادة ما يقارب 20 ألف مواطن أمريكي من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة.



من جانبه، أوضح مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العامة العالمية ديلان جونسون أن هذه الأرقام لا تشمل المواطنين الأمريكيين الذين غادروا المنطقة إلى دول أخرى بسلام، أو أولئك الذين لا يزالون في طريقهم للعودة إلى الولايات المتحدة.



وفي سياق متصل، أبقت واشنطن على تصنيف مصر ضمن المستوى الثاني لإرشادات السفر، بعد تحركات دبلوماسية مصرية، فيما جرى نقل عدد من دول المنطقة إلى المستوى الثالث.