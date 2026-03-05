ضربة موجعة لواشنطن.. إيران تدمر رادار منظومة الدفاع الأمريكي في الأردن

كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، يوم الخميس أن صور فضائية جديدة من عدة قواعد عسكرية رئيسية في شبه الجزيرة العربية تشير إلى أن إيران تسعى إلى إضعاف الدفاعات الجوية بتدمير رادارات أمريكية الصنع ترصد الصواريخ والطائرات المسيّرة القادمة.

وأظهر تحليل أجرته CNN استهداف مبانٍ تضم أنظمة رادار مماثلة في موقعين بالإمارات، مع أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المعدات قد تضررت.

تُظهر صورة فضائية التُقطت يوم الاثنين أن نظام الرادار الخاص ببطارية صواريخ ثاد الأمريكية في الأردن قد استُهدف ودُمر على ما يبدو في الأيام الأولى من الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وكان النظام موجودًا في قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، على بُعد أكثر من 800 كيلومتر من إيران.

يُعدّ الرادار عنصرًا بالغ الأهمية في نظام اعتراض الصواريخ المتطور، والذي يُستخدم لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية أثناء تحليقها نحو هدفها. ووفقًا لميزانية وكالة الدفاع الصاروخي لعام 2025، تبلغ تكلفته ما يقارب نصف مليار دولار.

يؤكد الخبراء أن إتلاف الرادار لا يُعطّل منظومة ثاد بشكل كامل، لوجود أصول وتكوينات أخرى، ولكنه يُضعف قدراتها ومرونتها بلا شك.