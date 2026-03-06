غير صحيحة.. أول رد من «نايل سات» على تقارير نسب مشاهدات دراما رمضان 2026

نفى اللواء سامح قته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية كل الأنباء التى يتم تداولها عن صدور تقرير من نايل سات يحتوى على نسب مشاهدة المسلسلات الدرامية خلال النصف الأول من شهر رمضان.

وقال رئيس الشركة إن القوائم التى يتم تداولها ونسبها للشركة عن نسب المشاهدة غير صحيحة على الإطلاق ولا تمت للحقيقة بصلة، حيث إن الشركة ليست جهة لرصد نسب المشاهدات للأعمال أو البرامج التى تبثها المحطات الفضائية التى تبث عبر أقمار نايل سات.

حقيقة نسب المشاهدة لمسلسلات رمضان ٢٠٢٦

وكانت تداولت بعض التقارير خلال الايام الماضية عن المسلسلات التى تصدرت نسب الاعلي مشاهدة فى موسم رمضان ٢٠٢٦ ، ومن ابرزها مسلسل "علي كلاي" بطولة الفنان أحمد العوضي ، وجاء في المركز الثاني مسلسل "الست موناليزا" للفنانة مي عمر، اما المركز الثالث كان من نصيب مسلسل "المداح – أسطورة النهاية" بطولة حمادة هلال المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهدة ، والمركز الرابع كان من نصيب مسلسل "إفراج" بطولة الفنان عمرو سعد، يليه في المركز الخامس مسلسل "الكينج" للنجم محمد عادل إمام، فيما حل مسلسل "أولاد الراعي" في المركز السادس.

ويليه فى المركز السابع مسلسل "درش" للفنان مصطفى شعبان، فيما احتل مسلسل "وننسى اللي كان" للفنانة ياسمين عبد العزيز المركز الثامن ، والمركز التاسع جاء مسلسل "راس الأفعى" وعاشرًا مسلسل “هي كيميا”.

