إسلام صادق : الأهلي وبيراميدز يتمسكان بالمنافسة على لقب الدوري

علق الإعلامي إسلام صادق علي فوز الاهلي اليوم علي المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب صادق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ الاهلي وبيراميدز يتمسكان بالمنافسة على اللقب بعد الفوز على المقاولون والحدود بنفس النتيجة ٣-١..سيراميكا كليوباترا يبتعد بعد تعادل ٢-٢مع البنك..وترقب لمواجهة الزمالك مع الاتحاد السكندري في صراع حسم اللقب هذا الموسم.



وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت امس الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي: محمود تريزيجيه في الدقيقة 35، إمام عاشور في الدقيقة 71، حسين الشحات في الدقيقة 90+5، بينما أحرز محمد سالم هدف المقاولون في الدقيقة 85.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

بهذه النتيجة، يحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة بالمسابقة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، ويتبقى للزمالك مباراة أمام الاتحاد السكندري اليوم الجمعة.

فيما يحتل المقاولون المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 20 مباراة بالمسابقة.