الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الخميس 5 مارس 2026 داخل البنوك المصرية، وذلك بعد الزيادة التي سجلها أمس وكسر خلالها حاجز الـ50 جنيهًا مقتربًا من مستوى 51 جنيهًا، قبل أن يشهد اليوم تحركًا عكسيًا على خلاف التوقعات التي رجّحت استمرار الصعود.

وكان الدولار قد استقر في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس عند مستويات أمس المرتفعة، قبل أن يتجه للانخفاض تدريجيًا مع نهاية اليوم.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 50.11 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر بلغ السعر 50 جنيهًا للشراء و50.19 جنيه للبيع.



كما سجل في بنك القاهرة 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.

وسجل في بنك قناة السويس أعلى سعر خلال تعاملات اليوم عند 50.31 جنيه للشراء و50.42 جنيه للبيع.

أما في بنك كريدي أجريكول فقد بلغ السعر 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع،

وسجل في بنك الإسكندرية 50 جنيهًا للشراء و50.19 جنيه للبيع.

ويعكس هذا التراجع حالة من التهدئة في سوق الصرف بعد موجة الارتفاع الأخيرة، وسط متابعة مستمرة لتحركات السوق وتطورات المشهد الاقتصادي.



