الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
العراق يعلن رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها
اقتصاد

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

رانيا أيمن

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الخميس 5 مارس 2026 داخل البنوك المصرية، وذلك بعد الزيادة التي سجلها أمس وكسر خلالها حاجز الـ50 جنيهًا مقتربًا من مستوى 51 جنيهًا، قبل أن يشهد اليوم تحركًا عكسيًا على خلاف التوقعات التي رجّحت استمرار الصعود.

وكان الدولار قد استقر في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس عند مستويات أمس المرتفعة، قبل أن يتجه للانخفاض تدريجيًا مع نهاية اليوم.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 50.11 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر بلغ السعر 50 جنيهًا للشراء و50.19 جنيه للبيع.


كما سجل في بنك القاهرة 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.

وسجل في بنك قناة السويس أعلى سعر خلال تعاملات اليوم عند 50.31 جنيه للشراء و50.42 جنيه للبيع.

أما في بنك كريدي أجريكول فقد بلغ السعر 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع، 

وسجل في بنك الإسكندرية 50 جنيهًا للشراء و50.19 جنيه للبيع.

ويعكس هذا التراجع حالة من التهدئة في سوق الصرف بعد موجة الارتفاع الأخيرة، وسط متابعة مستمرة لتحركات السوق وتطورات المشهد الاقتصادي.


 

