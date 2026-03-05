الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، الخامس من مارس، وسط تراجع الدولار وبعدما ⁠دفع اتساع الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين إلى اللجوء إلى الأصول الآمنة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.9% إلى 5179.3 دولار للأونصة، فيما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% مسجلاً 5167.81 دولار للأونصة.

هذا وارتفع سعر التسليم الفوري للفضة بنحو 1.3% مسجلاً 84.52 دولار للأونصة.

واتسعت الحرب بين أميركا وإيران أمس الأربعاء بعد أن أغرقت غواصة أميركية سفينة ⁠حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، مما أسفر عن مقتل ‌ما لا ⁠يقل عن 80 شخصاً.

كما دمرت الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي صاروخاً باليستيا إيرانيا أُطلق باتجاه تركيا.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يترقب المستثمرون حالياً بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا التي ستصدر في وقت لاحق اليوم وتقرير التوظيف في الولايات المتحدة لشهر فبراير شباط المقرر صدوره غداً الجمعة.

وارتفع الذهب ⁠الذي عادة ما يُنظر إليه على أنه من أصول الملاذ الآمن بنحو 20% منذ ⁠بداية العام وحتى الآن، وسجل مستويات قياسية متتالية وسط تزايد عدم اليقين السياسي والاقتصادي العالمي.