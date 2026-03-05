الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مقاتلة إف 15 سترايك إيجل أمريكية

أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مقاتلة إف 15 سترايك إيجل أمريكية فوق الحدود الجنوبية الغربية لإيران .

وفي وقت لاحق ، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تدمير 7 رادارات متطورة للعدو، مؤكداً أن هذا جعل "عيون أمريكا وإسرائيل في المنطقة عمياء".

وأكدت قوات الحرس الثوري، أن هجمات دقيقة استهدفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، ومطار بن جوريون؛ باستخدام “صواريخ فرط صوتية” و"طائرات مسيرة هجومية".

كما حذر الحرس الثوري، من أن هجماته ضد العدو “ستكون أشد وأوسع نطاقاً” خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن دوي الإنذارات المستمر في الأراضي المحتلة؛ يثبت استدامة إطلاق الصواريخ كجزء من الرد والانتقام من العدوان.