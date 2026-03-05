قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
العراق يعلن رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها
أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مقاتلة إف 15 سترايك إيجل أمريكية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مقاتلة إف 15 سترايك إيجل أمريكية فوق الحدود الجنوبية الغربية لإيران .

وفي وقت لاحق ، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تدمير 7 رادارات متطورة للعدو، مؤكداً أن هذا جعل "عيون أمريكا وإسرائيل في المنطقة عمياء".

وأكدت قوات الحرس الثوري، أن هجمات دقيقة استهدفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، ومطار بن جوريون؛ باستخدام “صواريخ فرط صوتية” و"طائرات مسيرة هجومية".

كما حذر الحرس الثوري، من أن هجماته ضد العدو “ستكون أشد وأوسع نطاقاً” خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن دوي الإنذارات المستمر في الأراضي المحتلة؛ يثبت استدامة إطلاق الصواريخ كجزء من الرد والانتقام من العدوان.

إيران الحرس الثوري الإيراني مقاتلة إف 15 سترايك إيغل إسرائيل وزارة الدفاع الإسرائيلية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

صورة أرشيفية

طائرات مسيرة وصواريخ.. إيران تشن هجمات صاروخية تهز وسط إسرائيل

نقيب محامي بيروت: وقف الحرب مسئولية المجتمع الدولى

نقيب محامي بيروت: وقف الحرب مسئولية المجتمع الدولى

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره التركي

وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي هاتفياً سبل خفض التصعيد في المنطقة

ارشيفي

جيش الاحتلال يصدر إنذارا وتهديدا لسكان الضاحية الجنوبية| تفاصيل

بالصور

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

