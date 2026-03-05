الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من صباح غدٍ، الجمعة 6 مارس 2026، الموافق 16 رمضان، على عدد من المناطق، مع توقعات بطقس متقلب بين البرودة صباحًا والدفء نهارًا.

شبورة مائية قد تصل إلى الضباب

وأوضحت الهيئة أن الشبورة المائية ستتكون في الفترة من الرابعة فجرًا وحتى ساعات الصباح الأولى، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مرورًا بمدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا وقد تصل إلى حد الضباب في بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

سحب منخفضة وفرص لرذاذ خفيف

وأضافت الهيئة أن هناك سحبًا منخفضة ستظهر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف من الأمطار على بعض المناطق، لكنه سيكون غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

نشاط للرياح على بعض المناطق

كما توقعت الأرصاد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 – الصغرى 12

السواحل الشمالية: العظمى 20 – الصغرى 11

شمال الصعيد: العظمى 24 – الصغرى 9

جنوب الصعيد: العظمى 28 – الصغرى 12

متابعة مستمرة للتحديثات

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذه التوقعات جاءت بعد دراسة أحدث خرائط الطقس، مع متابعة مستمرة لأي تغيرات محتملة في الأحوال الجوية، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة.