يارب نتعلم في اللي جاي.. شوبير يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي

علّق الإعلامي أحمد شوبير، على عقوبات الاتحاد الأفريقي للنادي الأهلي في لقاء الترجي التونسي، ومنع حضور الجمهور.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “اتكلمت وحذرت ونبهت وقلت كل الكلام اللي في القاموس بلاش خروج عن النص الدنيا متربصه بينا الماتشات اللي جايه خروج مغلوب وكالعادة محدش سمع الكلام”.

وتابع: “واهى جت العقوبة اللعب بدون جمهور وف الآخر يقولك الادارة واتبسط ياخطيب”.

واختتم: “الأمل دايما ف الله وف روح اللاعبين مش أول مرة إن شاء الله هنكسب ونعدي بس يارب نتعلم في اللي جاي وكفاية بقي بجد”.

تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تضمن قرار لجنة الانضباط بمنع حضور جماهير الأهلي من المباريات الإفريقية خلال مباراتين قادمتين على أن تكون الثانية مع إيقاف التنفيذ.

وجاء في القرار توقيع غرامة مالية على النادي قدرها 50 ألف دولار، إضافة إلى 10 آلاف دولار أخرى لاستخدام الليزر وذلك لما بدر من الجماهير أثناء مباراة الأهلي والجيش الملكي في ختام دور المجموعات.

وستقوم الشئون القانونية بالنادي الأهلي باتخاذ ما يلزم تجاه هذه القرارات