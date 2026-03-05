قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
بناء قاعدة تعليمية قوية لطلاب الإبتدائية..وحزمة إجراءات إصلاحية|ماذا أعلن وزير التعليم؟
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتوفير الخبرات لحماية المنشآت بالشرق الأوسط من المسيرات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

يارب نتعلم في اللي جاي.. شوبير يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي

شوبير
شوبير
يارا أمين

علّق الإعلامي أحمد شوبير، على عقوبات الاتحاد الأفريقي للنادي الأهلي في لقاء الترجي التونسي، ومنع حضور الجمهور.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “اتكلمت وحذرت ونبهت وقلت كل الكلام اللي في القاموس بلاش خروج عن النص الدنيا متربصه بينا الماتشات اللي جايه خروج مغلوب وكالعادة محدش سمع الكلام”.

وتابع: “واهى جت العقوبة اللعب بدون جمهور وف الآخر يقولك الادارة واتبسط ياخطيب”.

واختتم: “الأمل دايما ف الله وف روح اللاعبين مش أول مرة إن شاء الله هنكسب ونعدي بس يارب نتعلم في اللي جاي وكفاية بقي بجد”.

تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تضمن قرار لجنة الانضباط بمنع حضور جماهير الأهلي من المباريات الإفريقية خلال مباراتين قادمتين على أن تكون الثانية مع إيقاف التنفيذ. 

وجاء في القرار توقيع غرامة مالية على النادي قدرها 50 ألف دولار، إضافة إلى 10 آلاف دولار أخرى لاستخدام الليزر وذلك لما بدر من الجماهير أثناء مباراة الأهلي والجيش الملكي في ختام دور المجموعات. 

وستقوم الشئون القانونية بالنادي الأهلي باتخاذ ما يلزم تجاه هذه القرارات

أحمد شوبير شوبير النادي الأهلي الأهلي مباراة الأهلي والجيش الملكي

