قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات شهر مارس 2026

أيام قليلة و تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر مارس 2026 بعد قرارها الرسمي بتبكير المرتبات ، حتى يتمكن الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة من صرف مرتبات مارس قبل عيد الفطر 2026.

موعد صرف مرتبات مارس

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات مارس ٢٠٢٦ مع حلول منتصف الشهر الحالى بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك فى خطوة جديدة للتيسير على العاملين بالدولة.

وأوضح أنه تم تقديم صرف مستحقات العاملين بالدولة قبل العيد، لتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية، لافتًا إلى أننا نسعى بكل جهد لمساندة العاملين والتيسير عليهم فى إطار «التسهيلات التى ننتهجها فى كل الاتجاهات».

أضاف وزير المالية مستمرون فى مسار «التسهيل» على المواطنين من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا لتحسين جودة الخدمات.

وأوضح الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه سيتم بدء صرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن مارس ٢٠٢٦ بدءًا من ١٦ مارس الحالى، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف متأخرات شهر فبراير أيام ٨، ٩، ١٠ مارس الحالى.

أماكن صرف مرتبات مارس2026

لضمان وصول المرتبات لجميع الموظفين بسهولة، وفرت وزارة المالية عدة قنوات للصرف، تشمل:

-البنوك المصرية الكبرى: مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك القاهرة، حيث يمكن للموظفين صرف مرتباتهم مباشرة من الفروع أو عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك.

-مكاتب البريد: المنتشرة في جميع المحافظات، وتتيح خيار الصرف النقدي للموظفين غير المنتسبين للبنوك أو الراغبين بالاستلام المباشر.

-ماكينات الصراف الآلي ATM: باستخدام بطاقات المرتبات الحكومية، لتسهيل السحب في أي وقت دون الانتظار في طوابير الفروع.

-شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة: توفر خدمات السحب النقدي عبر محافظها الإلكترونية، مما يمنح الموظفين مرونة أكبر في إدارة المرتبات.





موعد زيادة المرتبات 2026

تتم زيادة المرتبات مع الموازنة العامة الجديدة، والتى يتم تطبيقها فى شهر يوليو من كل عام.

ويكون موعد زيادة المرتبات الجديد ضمن مرتبات يوليو 2026.