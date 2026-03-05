القيادة الإيرانية: طهران لا يهمها طول أمد الحرب ولم نغلق مضيق هرمز

أكدت القيادة الإيرانية أن طهران لا يهمها طول أمد الحرب، التي ستنتهي حينما تحقق طهران أهدافها.

وقالت القيادة الإيرانية في تصريحات لها نقلتها وسائل إعلام روسية : إيران لم تغلق مضيق هرمز وتواصل التفاعل مع السفن العابرة وفقا للبروتوكولات الدولية.

وفي وقت، حذّر مستشار بـ الحرس الثوري الإيراني، اليوم، من أن أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز ستكون هدفًا للقوة البحرية للحرس الثوري والجيش الإيراني، مؤكدًا أن المضيق “مغلق” في ظل التوترات العسكرية الحالية.

ويُعد مضيق هرمز الممر البحري الرئيسي لعبور النفط الخام من دول الخليج مثل السعودية والكويت إلى الأسواق العالمية، ويشكل شريانًا حيويًا للطاقة الدولية.

وقال الجنرال إبراهيم جباري، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، إن “المضيق مغلق، وأي سفينة تحاول العبور ستتعرض للإشعال من قبل أبطالنا في القوة البحرية للحرس الثوري والجيش، لا تأتوا إلى هذه المنطقة”.

وأضاف: “لن نسمح بتصدير النفط من هذه المنطقة حتى يشعر الطرف الآخر بالضغط ويجد نفسه في موقف صعب”.

وتأتي هذه التصريحات بعد توقف الملاحة عمليًا في المضيق، بسبب مخاوف أمنية عقب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط خلال عطلة نهاية الأسبوع، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، مما يزيد المخاوف من تأثير مباشر على أسواق الطاقة العالمية.