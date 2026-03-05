رئيس وزراء كندا: لا نستبعد المشاركة العسكرية في الحرب على إيران

قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، اليوم الخميس، إن بلاده لا يمكنها استبعاد المشاركة العسكرية في الحرب الدائرة بالشرق الأوسط، مؤكدًا في الوقت نفسه أن كندا ستقف إلى جانب حلفائها.



وأضاف كارني، خلال لقاء مع نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي في كانبيرا، أن "المشاركة لا يمكن استبعادها بشكل قاطع"، مشددًا على التزام بلاده بدعم حلفائها رغم تصريحاته السابقة التي اعتبرت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران مخالفة للقانون الدولي.



وتأتي تصريحات كارني في أعقاب الغارات الأمريكية والإسرائيلية على أهداف إيرانية، التي شملت العاصمة طهران وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وردّت إيران بغارات صاروخية على إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، مؤكدة استعدادها للرد بشكل غير مسبوق.