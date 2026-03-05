قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القيادة المركزية الأمريكية: نضيق الخناق على إيران من البحر
روسيا: لا اتصالات ثنائية مع واشنطن بشأن إيران
تحترق حاليا.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية
خطوة استراتيجية محسوبة.. خبير يكشف: تفاصيل طروحات الصندوق السيادي وتأثيره
وزارة الإستخبارات الإيرانية تعلن تدمير أهدافا لجماعات انفصالية
جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب
النفط والغاز.. ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ومخاوف من حرب طويلة مع إيران
وجبات القمر.. ماذا سيأكل رواد «أرتميس 2» في رحلتهم حول القمر؟
القيادة الإيرانية: طهران لا يهمها طول أمد الحرب ولم نغلق مضيق هرمز
«على قد فلوسهم» .. عَالِم أزهري يوضح حكم التزويغ من العمل لضعف الراتب
الحكومة توافق على طلب للتعاقد لإجراء مسح جوي جيوفيزيقي شامل لثروات مصر
خطوة احترازية.. الصين تعلن وقف صادرات الوقود تحسباً لأزمة إمدادات
أخبار العالم

رئيس وزراء كندا: لا نستبعد المشاركة العسكرية في الحرب على إيران

فرناس حفظي

قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، اليوم الخميس، إن بلاده لا يمكنها استبعاد المشاركة العسكرية في الحرب الدائرة بالشرق الأوسط، مؤكدًا في الوقت نفسه أن كندا ستقف إلى جانب حلفائها.


وأضاف كارني، خلال لقاء مع نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي في كانبيرا، أن "المشاركة لا يمكن استبعادها بشكل قاطع"، مشددًا على التزام بلاده بدعم حلفائها رغم تصريحاته السابقة التي اعتبرت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران مخالفة للقانون الدولي.


وتأتي تصريحات كارني في أعقاب الغارات الأمريكية والإسرائيلية على أهداف إيرانية، التي شملت العاصمة طهران وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وردّت إيران بغارات صاروخية على إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، مؤكدة استعدادها للرد بشكل غير مسبوق.

رئيس الوزراء الكندي الشرق الأوسط أنتوني ألبانيزي الضربات الأمريكية إيران علي خامنئي

