16 سيارة إطفاء شاركت في إخماد حريق مول مفروشات المحلة

أفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية منذ قليل أنه تم الدفع بنحو 16 سيارة مطافىء سعيا في إخماد حريق هائل مول مفروشات بالمحلة بواسطة المواد الرغوية حفاظا علي ارواح وحياة المواطنين وتم السيطرة على الموقف قبل امتداده للقاعات أفراح القري السياحية المجاورة بطريق "طنطا ـ المحلة " .

تخصيص 16 سيارة مطافىء



في المقابل خصصت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس 10 سيارات مطافىء إضافية سعيا في السيطرة علي حريق هائل بمخازن مول مفروشات شهير جراء ماس كهربائي مفاجىء مما أسفر عن خسائر أولية تتجاوز أكثر من 50 مليون جنيه .

تحرك أمني عاجل

وكان الطريق الزراعي"طنطا ـ المحلة " بمحافظة الغربية شهد اشتعال النيران بمول تجاري مفروشات شهير إثر ماس كهربائي مفاجىء مما تسبب في تصاعد ادخنه حتي عنان السماء واحتراق محتوي بعض مخازن المول كما دفعت قوات الحماية المدنية ب8 سيارات مطافىء لإخماد نيرانه دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اندلاع حريق هائل بمول مفروشات شهير بالكيلو 8 بخط طريق "طنطا ـ المحلة" .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

السيطرة على حريق



كما دفعت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية بقوات الحماية المدنية مدعومة ب8 سيارات من قوات المطافىء سعيا في إخماد نيران حريق.

شهود عيان



وأفاد شهود عيان أن سبب اندلاع حريق هائل جاء نتيجة ماس كهربائي والتسبب في احتراق محتويات مخازن المول التجاري إثر ماس كهربائي مفاجىء.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .