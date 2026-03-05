البنتاجون يكشف أسماء 6 جنود أمريكيين قتلوا في غارة إيرانية بالكويت

أعلن البنتاجون عن اسمي الجنديين الآخرين اللذين قُتلا في غارة جوية بطائرة مسيرة إيرانية في الكويت، وهما الرائد جيفري أوبراين، 45 عاما، وروبرت مارزن، 54 عاما، وكان الاثنان يخدمان في وحدة احتياط بالجيش، ووفقا لشبكة CNN، استغرقت عملية إنقاذهما وقتا أطول من عملية إنقاذ الجنود الأربعة الآخرين الذين قُتلوا ، وذلك بسبب حالة المبنى المتضرر.



كما قُتل في الحادث كل من نيكول أمور، 39 عاما، من مينيسوتا؛ وكودي كورك، 35 عاما، من فلوريدا؛ ونوح تيتجينز، 42 عاما، من نبراسكا؛ وديكلان كودي، 20 عامًا، من أيوا، كان هؤلاء الجنود يعملون في مجال الإمداد والتموين، ويضمنون توفير الغذاء والمعدات للجنود في القاعدة الأمريكية الكبيرة في الكويت، التي تعرضت لهجوم مباشر بطائرة مسيرة يوم الأحد.