عاجل
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: الشرق الأوسط يقف على حافة تصعيد واسع
الرحلة مستمرة.. سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد عقد علي ماهر مع الفريق
مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل
علي جمعة: الليل في الإسلام له منزلة كبيرة وأقسَم الله به كثيرًا في القرآن الكريم
بأسعار مخفضة.. الزراعة: استمرار ضخ السلع وبيض المائدة بمنافذها
اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه
الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت
إعلام إيراني: استهداف قاعدة بحرية أمريكية في السعودية
برونو فرنانديز يقترب من معادلة رقم بيكهام رغم خسارة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل
عبد الظاهر السقا: الاتحاد السكندري يعود إلى الطريق الصحيح بدعم جماهيره
إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون
دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان .. يفتح لك الأبواب المُغلقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
باحث: إيران استعدت عسكرياً وسياسياً منذ انتهاء حرب الـ12 يوم

إيران
إيران
محمود محسن

أكد علي عاطف، الباحث بوحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن إيران استعدت للحرب الحالية منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أنها استغلت الفترة التي أعقبت انتهاء "حرب الـ12 يوم" وحتى شهري يناير أو أواخر فبراير الماضيين لتعزيز جاهزيتها العسكرية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ طهران عملت على تطوير دفاعاتها الجوية، وتعزيز ترسانتها من الصواريخ الباليستية، إلى جانب استيراد معدات عسكرية متطورة نسبياً من روسيا والصين.

وتابع، أنّ الاستعداد الإيراني لم يقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل امتد إلى المستوى السياسي، حيث تم تنصيب دائرة بديلة لقيادة البلاد حال اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وهو ما حدث بالفعل.

وأشار إلى أن هذه الدائرة يقودها حالياً علي لاريجاني، كما أعلنت إيران تعيين 3 بدلاء لكل منصب سياسي في الوقت الراهن، في إطار الاستعداد المسبق لتداعيات الحرب.

وفي سياق متصل، أشار علي عاطف إلى أن المسألة الجدلية الأبرز تتعلق بمدى قدرة الترسانة الإيرانية من الصواريخ الباليستية على مواصلة الحرب حال امتدادها لفترة طويلة.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألمحا إلى احتمال إطالة أمد الحرب، كما ناقش الكونجرس الأمريكي هذا الاحتمال، وتمكنت الإدارة الأمريكية من إقناعه بمواصلة العمليات، ما يفتح الباب أمام صراع قد يتجاوز 4 أشهر، ويطرح تساؤلات جوهرية بشأن قدرة إيران على الاستمرار عسكريًا.

علي عاطف الدراسات الإيرانية إيران طهران معدات عسكرية

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

صورة من الفيديو

رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

الأهلي

محمد أضا: أوسكار رويز أكد صحة قرار طارق مجدي بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام زد

أشرف قاسم

برنس الكرة المصرية.. الغندور يستعيد ذكرياته مع أشرف قاسم

شيكابالا

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد شيكابالا: رمز الإنتماء ورجل كل اللحظات

بعد تصدرها الترند.. 6 إطلالات لـ دينا الشربيني قبل فستان الفرح في اتنين غيرنا

عودة دودج تشارجر هيلكات 2028 بمحرك V8

انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء

لكزس ES تودع الأسواق بإطلالة مايباخ ومحرك كورولا

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

