باحث: استهداف إيران للدول العربية غير مبرر ويخالف القانون الدولي

أكد علي عاطف، الباحث بوحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن استهداف إيران لدول الجوار في المنطقة العربية غير مبرر على الإطلاق.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الدول كانت تسعى بشكل حثيث إلى المسار الدبلوماسي لتجنب اندلاع الحرب من الأساس.

وأشار إلى أن إيران استهدفت سلطنة عمان، رغم دورها في رعاية المباحثات النووية الأخيرة في جنيف ومسقط، معتبراً أن هذا السلوك غير مبرر.

وأوضح أن الهجمات الإيرانية على الدول المجاورة تُعد مخالفة كاملة للقانون الدولي، خاصة أن هذه الدول ليست في حالة حرب مع إيران، وأعلنت عدم السماح باستخدام أجوائها لشن هجمات ضدها، لافتًا، إلى أن هذه العمليات تخلق حالة من الشحن الدولي والإقليمي ضد إيران، وتزيد من حدة التوتر في المنطقة.

