توفيق عكاشة يتوعد المتطاولين بإجراءات قانونية

أعلن الإعلامي توفيق عكاشة، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي، أنه سيتخذ إجراءات قانونية وحاسمة ضد أي شخص يسيء إليه أو إلى اسرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه لن يتهاون مع أي محاولة تمس سمعته أو مكانته.

وأوضح "عكاشة" في بيانه الذي نشر عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال أي وسيلة نشر أخرى، بالتعرض لاسمه أو لشخصه أو لأسرته، بما يشكل سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا أو نشرًا لأخبار وادعاءات كاذبة تمس السمعة والاعتبار.

ووجّه تحذيرًا "لكل من يتعرض لاسمه بأي إساءة مباشرة أو غير مباشرة، أو ينشر أو يعيد نشر أو يشارك محتوى يتضمن تشهيرًا أو قذفًا، أو يستخدم عبارات أو إيحاءات تمس الشرف أو الاعتبار أو الحياة الخاصة، أو يسعى للإضرار المتعمد بمكانته الإعلامية أو المجتمعية" بحسب البيان.

وأكد توفيق عكاشة، أن مثل هذه الأفعال تُعتبر جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، فضلًا عن التعويض المدني عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي قد تترتب عليها.

وأشار إلى "اتخاذ عدد من الإجراءات فورًا ودون أي إنذار آخر على رأسها تحرير محاضر رسمية أمام الجهات المختصة، وتحريك دعاوى جنائية مباشرة، وإقامة دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات مالية كاملة وجابرة لكافة الأضرار، مع ملاحقة كل من شارك أو ساهم أو أعاد نشر المحتوى المسيء".

وشدد على أن حرية التعبير مكفولة، لكنه أكد أن المساس بالأعراض أو نشر الأكاذيب أو الاغتيال المعنوي يعتبر جريمة يُحاسب عليها القانون.